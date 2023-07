Obbligo vaccinale, la Consulta dichiara inammissibile anche l’ultimo ricorso. Anief: “Esigenza di verità e chiarezza” Di

La Consulta dichiara inammissibile anche l’ultimo ricorso, la denuncia di costituzionalità della norma sollevata una seconda volta dal CGA Sicilia ed evita di rispondere sul merito del sospetto di violazione di ben 11 articoli della Carta ben articolato dai giudici amministrativi, nel ricorso in cui si sono intervenute anche Prodirmed e Anisan, sindacati dei medici e dei santirari, dopo intervento di Anief nel giudizio precedente.

Ultima strada per aver giustizia? La corte dei diritti dell’uomo (CESU) a Stasburgo, mentre in Italia sarà votata nei prossimi giorni l’istituzione di una specifica commissione d’inchiesta parlamentare sulla gestione italiana dell’emergenza sanitaria, segno delle ferite ancora aperte e dell’esigenza di verità e chiarezza.

Anief è stato l’unico sindacato rappresentativo ad opporsi in tutte le sedi contro l’obbligo vaccinale per il personale del comparto istruzione e ricerca che ha visto sospesi per tre mesi 8 mila docenti e ata, e un centinaio di presidi. Per altri 3 mesi questi docenti rientrati sono stati demansionati, questione ancora pendente al Tar Lazio.

Leggi il testo della sentenza