Obbligo mascherina davanti a scuole: multe fino a 3mila euro per chi non lo rispetta. Ordinanza Piemonte

L’Usr per il Piemonte pubblica il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2020, n. 102, contenente le misure da adottare in prossimità dei plessi scolastici e nell’ambito del trasporto scolastico, con la relativa nota esplicativa.

Nella nota esplicativa viene posto in evidenza che in forza del Decreto n. 102 “a decorrere dal 3 ottobre 2020 sull’intero territorio regionale vige l’obbligo, per tutti i cittadini, di utilizzare mascherine, durante le fasi di entrata e di uscita delle scuole di ogni ordine e grado. (….) L’obbligo riguarda le c.d. aree pertinenziali delle scuole o antistanti ad esse. L’obbligo è esteso anche a tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico”. In riferimento alla fase di uscita “il provvedimento riguarderà in primis coloro che attendono gli studenti e, quando questi fuoriescono, anche gli studenti medesimi che, come è notorio, sono soliti formare raggruppamenti composti da soggetti anche di classi diverse”.

Viene anche opportunamente precisato “che nel momento in cui si lasciano le zone adiacenti o di pertinenza della scuola e i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico, l’obbligo di indossare la mascherina non viene meno se si ricade sotto l’egida di altra disposizione”.

Il provvedimento, spiega la Regione, si è reso necessario in quanto dal giorno di apertura delle scuole, davanti alle stesse sia al momento dell’ingresso che dell’uscita si creavano assembramenti vietati, sia da parte di studenti che di accompagnatori, senza inoltre che fosse osservato l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Il mancato rispetto delle misure previste dall’ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con

legge 22 maggio 2020, n. 35, e quindi con il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.

