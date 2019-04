Obbligo certificato medico per rientro in classe, abolito nelle Marche

Dopo Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Lazio e Province autonome di Trento e Bolzano, le Marche procedono all’eliminazione dell’obbligo di presentare il certificato medico per rientrare a scuola dopo 5 giorni di malattia.

La legge, approvata dal Consiglio regionale su proposta del Vice Presidente del medesimo organo, potrebbe entrare in vigore già da domani, come riferisce il Resto del Carlino.

Questo il commento del segretario regionale dell’Ordine dei medici pediatri, Bruno Arcangeli:

E’ un provvedimento molto utile per le famiglie perché effettivamente elimina una incombenza burocratica che dal punto di vista scientifico non aveva più motivo di esistere. Ha fatto bene la nostra Regione ad adeguarsi ai tempi: quest’obbligo è venuto meno già in altre parti d’Italia da anni.