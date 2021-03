Nuovo Pei, la posizione dell’UGL Scuola: il docente di sostegno è un insegnante a tutti gli effetti, non un mero collaboratore del docente curriculare Di

Comunicato UGL Scuola – Coordinamento Docenti di Sostegno – Abbiamo avuto modo di leggere l’articolo “Nuovo Pei, Sierri (UGL Lazio): “Presenti troppe criticità, ascoltare di più le famiglie”.

A tal proposito ci preme segnalare come le parole riportate nell’articolo citato siano piene di incoerenze e di retaggi che solo dopo lunghe battaglie siamo riusciti a sradicare dal concetto di sostegno visto, fino a qualche anno fa, come mera assistenza e senza la necessaria e dovuta integrazione dei bambini nel loro contesto scolastico.

Ma c’è di più, e riguarda quell’ancoraggio manifesto all’etichetta dell’insegnante di sostegno visto come un collaboratore delle insegnanti curriculari e non un insegnante a tutti gli effetti. Un elemento questo che ci porta profonda amarezza e, ci consenta la sincerità, enorme delusione.

Vorremmo quindi chiedere a tale persona che afferma di essere un’insegnante di sostegno specializzata, quali noi siamo con titoli polivalenti e anni di servizio sulle spalle, se le cose riportate siano solo stralci di qualcosa copiato qua e là da gente senza esperienza oppure frutto di una fantasia che galoppa. Il tutto aggravato da informazioni contorte, irreali e piene di controsensi sicuramente non concretizzabili nella realtà scolastica.

Saremmo inoltre curiosi di sapere se chi ha rilasciato certe dichiarazioni sia mai entrata in una classe a gestire un qualsiasi caso e abbia mai avuto a che fare con famiglie duramente provate dalla frustrazione di dover portare un carico così pesante com’è quello di un figlio diversamente abile.

Di certo dovrebbe spiegare cosa si ritroverebbe a fare l’insegnante di sostegno se dovessimo esonerare gli alunni con “disabilità”? Il PEI può essere solo o differenziato con obiettivi diversi ma abbracciando tutte le materie di studio oppure semplificato in determinate materie e qui entra in gioco il lavoro dell’insegnante di sostegno che con pazienza, cura e sicuramente con una base sostanziale di preparazione fa raggiungere, per quanto possibile, determinati traguardi ai propri allievi rendendoli consapevoli delle proprie potenzialità e stimolandoli a raggiungere sempre maggiori risultati.

Tutto ciò potrebbe essere realizzato se si promuovesse un isolamento in classi differenziate che tanto si è lottato per far abolire o separandoli dagli stessi compagni?

Stimare i soggetti diversamente abili come risorsa è necessario anche per far comprendere agli altri che la vita non è facile, insegnando a non dare tante cose per scontate fosse anche solo il vedere, sentire, parlare e svolgere funzioni quotidiane alle quali non diamo alcun peso mentre per qualcun altro rappresentano una chimera o un sogno, spesso, irrealizzabile.