Nuovo PEI entro il 31 ottobre. Un modello e tutte le indicazioni per la compilazione. GUIDA

Nuovo PEI entro il 31 ottobre. Un modello e tutte le indicazioni per la compilazione.

Entro il 31 ottobre le scuole dovranno aver pronto il Pei, il piano educativo individualizzato destinato agli alunni con disabilità. Ecco cosa c’è da sapere, alla luce della vicenda relativa alla sentenza del TAR Lazio, che ha bocciato diverse parti del Decreto interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1).

Con la sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021, del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, le scuole sono chiamate ad utilizzare i modelli precedenti integrandoli però con alcune novità, parti non rigettate dal Tar del Lazio, come ha spiegato il Ministero dell’Istruzione con una nota apposita di chiarimento.

Il Ministero ha ricordato che “in materia, resta vigente il decreto legislativo n. 66/2017 e ss.mm..ii.. in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente:

a) al Piano Educativo Individualizzato-PEI (Art. 7, comma 2), con riferimento alle modalità e ai tempi di redazione; all’individuazione degli obiettivi educativi e didattici; etc.

b) ai Gruppi per l’inclusione scolastica (Art. 9) e, nello specifico, ai GLO – Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione, con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni (comma 10) oltre che alla partecipazione degli studenti (comma 11).”

Il Ministero punta, quindi, “dare continuità all’azione educativa e didattica a favore di bambini e bambine, alunni e alunne, studenti e studentesse con disabilità, nel rispetto delle norme sancite dalla Carta Costituzionale e dell’assoluta preminenza del diritto allo studio.”

Ciò significa che si deve adottare il modello che si è adoperato fino ad oggi, però, riadattandolo a quello che viene esplicitato dal decreto 66/17. Dunque dobbiamo aggiungere delle sezioni che riguardano il profilo bio-psico-sociale.

Il testo della sentenza del Tar Lazio