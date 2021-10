Nuovo PEI, ecco un modello utile per la compilazione. SCARICA IL PDF Di

Entro il mese di ottobre le scuole devono redigere il PEI, che quest’anno è stato al centro dell’attenzione in seguito alla sentenza del Tar Lazio che ha bocciato il nuovo impianto ministeriale del piano individualizzato. Ecco un modello del Pei elaborato dall’UniSalento.

Ricordiamo che con sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis, ha disposto l’annullamento del Decreto interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1).

Invitiamo i nostri lettori a inviarci quesiti e dubbi circa la compilazione del PEI all’indirizzo mail [email protected] Selezioneremo alcuni di questi quesiti e ne discuteremo in diretta con il nostro esperto.

Il Ministero ha emanato una nota con la quale informa le scuole su quanto disposto dal Tar, informazione già fornita dalla nostra redazione in modo tempestivo subito dopo l’emanazione da parte del tribunale, ma soprattutto fornire “indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022, al fine di tutelare il diritto all’inclusione scolastica, nelle more dell’emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell’iter giudiziario.”

Come già anticipato dalla nostra redazione sul possibile scenario dopo la sentenza, il Ministero ricorda che “in materia, resta vigente il decreto legislativo n. 66/2017 e ss.mm..ii.. in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente:

a) al Piano Educativo Individualizzato-PEI (Art. 7, comma 2), con riferimento alle modalità e ai tempi di redazione; all’individuazione degli obiettivi educativi e didattici; etc.

b) ai Gruppi per l’inclusione scolastica (Art. 9) e, nello specifico, ai GLO – Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione, con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni (comma 10) oltre che alla partecipazione degli studenti (comma 11).”

GLI SPECIALI SUL PEI