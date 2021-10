Nuovo PEI, come compilarlo: barriere, facilitatori, capacità e performances: lo SPECIALE su OS TV l’11 ottobre ore 15 Di

Entro il mese di ottobre le scuole devono redigere il PEI alla luce della sentenza del Tar Lazio, che ha generato un po’ di confusione nelle scuole.

Per aiutare docenti, dirigenti scolastici e le scuole in generale a redigere il Piano educativo individualizzato alla luce di tale contesto, Orizzonte Scuola Tv propone uno speciale in diretta sui canali Facebook e YouTube in cui verranno fornite indicazioni e consigli utili per redigere il nuovo PEI.

L’appuntamento è per lunedì 11 ottobre alle ore 15. Con il giornalista Fabrizio De Angelis ci sarà in collegamento Stefania Pinnelli, docente dell’UniSalento, esperto di inclusione scolastica e sostegno, nonché direttrice del Corso di Specializzazione per l’insegnamento sul Sostegno della stessa Università.

Invitiamo i nostri lettori, prima dello speciale, ad inviarci quesiti e dubbi circa la compilazione del PEI all’indirizzo mail [email protected].

Selezioneremo alcuni di questi quesiti e ne discuteremo in diretta con il nostro esperto.