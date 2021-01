Nuovo DPCM: 11 regioni verso l’area arancione. Giovedì alle 9.30 vertice per le nuove misure. Tutti gli ultimi aggiornamenti Di

Da una parte il Recovery Plan e la crisi di governo, dall’altra, invece, l’emergenza Covid-19. La situazione in Italia, dal punto di vista governativo, è tesissima. La pandemia, però, non arretra e l’esecutivo è pronto a varare un nuovo DPCM.

La terza ondata pare realtà e il governo, di fronte a questo scenario, ha ormai deliberato di aggiornare le norme per contrastare la pandemia.

In giornata il ministro Speranza terrà una informativa in Parlamento per illustrare le nuove norme. Nel tardo pomeriggio ci sarà un Consiglio dei Ministri in cui ci sarà il via libera al provvedimento, poi la firma del premier Conte. Se tutto andasse liscio il DPCM, con le nuove regole, entrerà in vigore il 15 gennaio. Contestualmente sarà approvato un decreto legge che chiederà la proroga dello stato di emergenza (secondo le ultime indiscrezioni al 30 aprile).

Il monitoraggio che stabilirà — con i nuovi criteri fissati dal Dpcm — i colori delle regioni sarà pubblicato venerdì 15 gennaio. Le regioni entreranno nelle nuove fasce da lunedì 18 gennaio.

AGGIORNAMENTO

Verso l’area arancione per “rischio alto” sono Emilia-Romagna (già attualmente in zona arancione), Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (già attualmente in zona arancione), Marche, Piemonte, Trentino Alto Adige, Puglia, Umbria e Veneto (già attualmente in zona arancione). Anche Calabria e Sicilia verso la conferma. Si attendono i nuovi dati.



“Lunedì dopo un confronto con le Regioni abbiamo avviato il lavoro del nuovo Dpcm che sostituirà quello

in scadenza il prossimo 15 gennaio. Nel nuovo decreto prevediamo una conferma delle misure fondamentale già vigenti e del modello per fasce differenziate che ci ha consentito di abbassare la curva tra novembre

e dicembre”.

E poi: “È inoltre intenzione del Governo confermare il divieto di spostamenti anche in zona gialla, ridurre gli assembramenti negli spazi antistanti i locali pubblici a rischio di aggregazione attraverso la limitazione dell’asporto per i bar a partire dalle 18 e confermare l’indicazione di poter ricevere a casa massimo due persone

non conviventi come già avvenuto durante le vacanze di Natale e stabilire l’ingresso in area arancione tutte le Regioni a rischio altosecondo i 21 parametri definiti dal decreto del 21 aprile”.

Previsto per domani mattina alle 9.30 un vertice convocato dal ministro degli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia con il ministro della Salute Roberto Speranza, il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri, le Regioni, l’Anci e l’Upi. Nel corso della riunione si farà il punto sul piano vaccini e sul nuovo Dpcm.

Il Nuovo DPCM, le misure contenute

Resta la regola che consente a due adulti e minori di 14 anni di andare a trovare amici e parenti, mentre nel weekend nessuna zona arancione in tutta Italia: sono due delle ipotesi sul nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 16 gennaio. Anche nei weekend resterebbero quindi valide in ogni regione le regole relative alla fascia di appartenenza (rosso, arancione, giallo). Con il nuovo provvedimento dovrebbe essere confermato il divieto di spostamento tra Regioni, anche quelle gialle. Dovrebbe essere confermato lo stop alla vendita da asporto per i bar alle 18, con l’obiettivo di evitare assembramenti. Quanto ai ristoranti, potranno aprire fino alle 18 solo nelle zone gialle mentre la sera resteranno chiusi, così come i cinema e i teatri. Nel nuovo Dpcm sarà confermato il divieto di uscita notturna dalle 22 alle 5.

Con il Dpcm sarà poi introdotto l‘intervento sugli indici di rischio, per facilitare l’ingresso in zona arancione delle regioni a rischio alto. Una misura che si accompagna all’abbassamento della soglia dell’Rt: con 1 si va automaticamente in zona arancione, con 1,25 in zona rossa. Modifiche che porteranno mezza Italia in arancione e una parte in rosso: ad oggi sono 12 tra regioni e province autonome in questa situazione, con Lombardia e Emilia Romagna nelle prime posizioni.