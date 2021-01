Nuovo DPCM, quali regioni rischiano la zona arancione. Le ultime ipotesi Di

Le nuove misure del prossimo Dpcm potrebbero relegare in zona arancione già diverse regioni: tutto dipenderà dal prossimo monitoraggio settimanale

Giovedì 14 gennaio ci sarà un nuovo incontro sul Nuovo DPCM che andrà ad introdurre le misure per il contenimento dell’emergenza covid. Confermate le zone di rischio colorate (rossa, arancione e gialla) e il coprifuoco alle 22.

Sulla base dei nuovi parametri per collocare le Regioni in zone di rischio, ci sono diverse Regioni che potrebbero diventare arancioni con il nuovo provvedimento del Governo.

L’ingresso automatico in fascia arancione per chi è a rischio “alto”, previsto dal nuovo Dpcm, ci sarebbero dodici regioni che domenica prossima potrebbero subire nuove regole e divieti. Anche se il monitoraggio settimanale sarà lo strumento per valutare in modo definitivo.

Se la Lombardia è ancora in bilico fra la zona rossa e arancione, Piemonte, Lazio, Marche e Liguria sembrano essere vicine alla zona arancione, come pure Puglia, Molise, Umbria, Sardegna. Ma ribadiamo: sarà il prossimo monitoraggio regionale a fornire indicazioni più precise.

Nuovo DPCM, cosa è previsto

Secondo quanto spiegato da fonti di governo, il nuovo dpcm “si accompagnerà a nuovi ristori”, mentre verrà prorogata la ‘norma Bonafede’ sul divieto di spostamento tra Regioni anche nelle zone gialle. Il governo sta poi ancora studiando i criteri per la definizione della ‘zona bianca’, quella che in caso di Rt basso consentirebbe un sostanziale ritorno alla normalità. Ci sarà una stretta sulla movida, con il divieto di asporto per i bar dopo le 18. Tra le norme da inserire nel provvedimento, anche la proroga della regola sulle visite private per sole due persone esclusi però gli under 14. Gli impianti di risalita delle piste da sci resteranno ancora chiusi. Restano da definire eventuali date e termini per la riapertura di palestre e piscine. Porte chiuse ancora per cinema e teatri. I musei invece potrebbero riaprire, ma soltanto nelle regioni gialle.