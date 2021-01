Nuovo DPCM, il governo pensa ad un provvedimento ponte fino al 15 gennaio. Le ipotesi in ballo Di

Il governo pensa alle nuove misure per contenere il contagio da Covid-19. Come riportiamo a parte, il premier Giuseppe Conte tiene duro: “La didattica in presenza al 50% deve ripartire il 7 gennaio”.

Non finisce qui, però. Ci sarebbero altre misure in cantiere. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti.

Nel week-end del 9 e 10 gennaio in tutta Italia saranno in vigore le misure previste per la zona arancione: tra queste, le chiusure di bar e ristoranti anche a pranzo, ma aperti solo per la vendita da asporto. Dal 7 gennaio e fino al 15, data di scadenza dell’ultimo dpcm, viene consentito lo spostamento tra le regioni solo per ragioni di necessità. Prevista anche la proroga del divieto di ospitare a casa più di due parenti o amici, minori di 14 anni esclusi.

Potrebbe essere prorogata con un’ordinanza del ministro della Salute, la scadenza del decreto natalizio, al momento prevista il 7 gennaio. Le due ipotesi in campo sono quella di mantenere in vigore le misure vigenti fino al 15 gennaio, data di scadenza dell’ultimo Dpcm, oppure di tornare in zona gialla per il 7 e 8 gennaio, per poi passare alle misure della fascia arancione il weekend del 9 e 10 e, successivamente, sulla base del monitoraggio, assegnare le fasce per la settimana seguente.

Intanto domani l’Italia sarà arancione, poi martedì 5 e mercoledì 6 di nuovo rossa.

Cosa prevede la zona arancione