Nuovo DPCM e curva dei contagi: le ripercussioni nella scuola. Speciale su OS TV dalle 19.45 Di

Il nuovo DPCM all’orizzonte e la curva dei contagi che fa sempre più paura. Lo speciale di Orizzonte Scuola TV previsto per oggi, alle 19.45, parlerà di questo e di molto altro.

Ne parleremo con due esponenti dell’ANP, Roberto Romito (ANP Puglia) e Francesco De Rosa (ANP Campania), da due territori dove la didattica digitale è già, nuovamente realtà. Con noi anche il biologo Enrico Bucci, autore, per il Patto Trasversale per la Scienza, uno studio dal titolo “Indagine sulla propagazione del virus nelle scuole”. Interverrà Maria Piera Ceci, giornalista di Radio 24. In conduzione Andrea Carlino, giornalista di Orizzonte Scuola.

Orizzonte Scuola TV puoi vederla sullo smartphone e tablet, tramite le applicazioni di Facebook e YouTube, ma anche sulla tua Smart TV (per i principali modelli in commercio) collegandoti tramite l’app YouTube: bastano pochissimi passaggi per avere il video in diretta sul tuo schermo di casa.