Nuovo DPCM, da domenica quasi tutta l’Italia cambia colore: Lombardia, Sicilia e Bolzano verso la zona rossa Di

Da domenica 17 gennaio quasi tutta l’Italia cambierà colore.

In corso il monitoraggio della Cabina di regia e in base ai nuovi parametri alcune regioni cambieranno colore (arancione o rosso).

Ecco il quadro aggiornato (suscettibile di variazione) in base a quanto emerge dai dati (sarà poi il ministro della Salute, Roberto Speranza, ad emettere l’ordinanza con la collocazione definitiva per colori delle singole regioni).

L’ITALIA DIVISA IN TRE ZONE

Lombardia, Sicilia e Bolzano da domenica in area rossa. Passano in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto

ZONA ROSSA

Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, Sicilia

ZONA ARANCIONE

Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Val d’Aosta, Veneto

ZONA GIALLA

Basilicata, Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna e Toscana.

Il ministro alla Salute, Roberto Speranza, nelle prossime ore, firmerà una nuova ordinanza per far partire nelle varie Regioni le misure legate ai colori da domenica 17.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO