Nuovo DPCM, cambio di colore per alcune regioni: tutti gli aggiornamenti

L’Italia, dai primi di novembre, è divisa in zone di rischio con una colorazione diversa: zona rossa, arancione e gialla. Le restrizioni in vigore con l’ultimo DPCM sembrano stiano iniziando a dare effetti sui parametri.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è attualmente la seguente:

area gialla : Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto

: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto area arancione : Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria

: Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria area rossa: Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

Alcune delle regioni entrate per prime in zona rossa (tra cui Lombardia e Piemonte) potrebbero passare in zona arancione nelle prossime ore, con conseguenti allentamenti.

Per Valle d’Aosta, Alto Adige e Calabria, la situazione, per adesso, non dovrebbe cambiare e si punta ad un declassamento da zona rossa a zona arancione a ridosso del Natale.

Se c’è chi potrebbe “migliorare” al ribasso il proprio colore, altre regioni sono invece a rischio di peggiorare i parametri e quindi fare il percorso inverso, cioè andare dall’arancione al rosso, come la Basilicata. Monitorate anche Friuli Venezia Giulia, Puglia e Liguria (ora in zona arancione).

Al contrario, visto l’andamento del contagio, l’Emilia Romagna potrebbe invece passare dalla zona arancione a quella gialla.

ZONA ARANCIONE

Con le attuali regole, nella zona rossa non si può uscire di casa se non per motivi di lavoro, salute, necessità, urgenza, istruzione, o per andare a fare una corsa o una passeggiata (in prossimità della propria abitazione), e serve sempre l’autocertificazione.

Nella zona arancione invece il movimento all’interno del proprio comune è libero tra le ore 5 e le 22. Per quanto riguarda gli spostamenti, nella zona arancione resta vietato spostarsi dal proprio Comune, salvo per le esigenze elencate prima.

Resterebbe anche vietato uscire o entrare dal territorio regionale, salvo che per spostamenti motivati da “comprovate esigenze”: motivi di lavoro, salute e urgenza.

Nella zona arancione, le seconde e le terze medie potrebbero tornare a scuola in presenza con la mascherina obbligatoria. Le superiori resterebbero comunque con la didattica a distanza. Invece la capienza sui trasporti è uguale sia in zona rossa e che arancione: è al 50%.