Nuovo concorso PNRR in arrivo e nuovi Bandi per i percorsi abilitanti: requisiti, punteggi, tempistiche. RISPOSTE AI QUESITI

I due appuntamenti di formazione e reclutamento per l’anno scolastico 2024/25 saranno il concorso PNRR2, della fase transitoria disciplinata dal Dm n. 205 e 206 del 26 ottobre 2024 e i percorsi abilitanti, compresi quelli per i vincitori di concorso. Probabilmente si avranno notizie più aggiornate dopo l’incontro dei sindacati con il Ministro Valditara, fissato per il prossimo 8 ottobre. A rispondere ai quesiti dei nostri lettori nella live del 1° ottobre la docente Sonia Cannas che con la consueta professionalità spiega la normativa.

Per chi ha superato la prova scritta dell’ultimo concorso ed è ancora in attesa della prova orale, cosa succederà con il nuovo bando del concorso?

L’attuale concorso continua, quindi chi ha superato la prova scritta dovrà attendere la convocazione per l’orale. Per quanto riguarda il nuovo concorso, non sappiamo se verrà bandito per la stessa classe di concorso o tipologia di posto nella stessa regione, dato che c’è già un concorso PNRR 1 in atto. Non è certo se il PNRR 2 preveda ulteriori posti per quella specifica classe.

Se si consegue l’abilitazione su una classe di concorso, si ottiene anche per l’altra accorpata?

Sì, il decreto ministeriale del 22 dicembre 2023 specifica che l’abilitazione ottenuta su una delle classi di concorso accorpate dà diritto all’abilitazione anche sull’altra classe. Percorsi abilitanti e classi concorso accorpate: quali sono, come si svolge il tirocinio, cosa indicherà il titolo

I nuovi percorsi abilitanti saranno a numero limitato?

Sì, i percorsi abilitanti, come previsto dal decreto legislativo 59 del 2017 e modificato dalla legge 79 del 2022, sono a numero chiuso. Il numero di posti è calcolato in base al fabbisogno. Tuttavia, questa limitazione non si applica ai vincitori di concorso, né a chi ha già un’abilitazione o una specializzazione.

Che differenza c’è tra i percorsi abilitanti per i vincitori del PNRR e quelli già indetti da 30-60 CFU?

La principale differenza sta nella selezione. I percorsi abilitanti da 30 CFU per i triennalisti e da 60 CFU per tutti gli altri sono a numero chiuso, mentre i vincitori di concorso accedono di diritto ai percorsi abilitanti senza selezione. Per quanto riguarda il piano di studi, i vincitori con tre anni di servizio accedono a un percorso simile a quello dei 30 CFU per i triennalisti, mentre chi ha vinto il concorso con i 24 CFU seguirà un percorso da 36 CFU, analogo al percorso da 60 CFU con il riconoscimento dei 24 crediti.

Bandiranno anche il concorso per educazione motoria?

Al momento non si è parlato di un nuovo concorso per educazione motoria nella scuola primaria.

Sto frequentando un percorso abilitante da 30 CFU che terminerà a dicembre. A gennaio posso iscrivermi a un altro percorso abilitante su un’altra classe o sul sostegno? La seconda abilitazione darà tre punti in più?

Sarà possibile iscriversi a un altro percorso abilitante, salvo diverse limitazioni che al momento non esistono. Se si tratta di sostegno, viene valutata una sola abilitazione per la classe di concorso dello stesso grado su cui ci si è specializzati, quindi non si accumulano più abilitazioni per lo stesso grado.

Come conciliare le supplenze di 24 ore con il percorso abilitante?

È molto complicato, soprattutto per questi primi due cicli intensivi. Il percorso abilitante è stato pensato per essere svolto durante tutto l’anno scolastico, ma per via dei ritardi, il primo ciclo si svolgerà in soli tre mesi e il secondo, probabilmente, in sei. Conciliare supplenza e percorso abilitante è difficile. Per il secondo ciclo, si possono chiedere le 150 ore di diritto allo studio, ma per il primo ciclo non c’è questa possibilità, salvo eccezioni in alcune regioni. Molti colleghi hanno chiesto l’aspettativa per motivi di studio, ma questa non ha effetti né giuridici né economici.

Posso iscrivermi a un’università distante dalla città in cui insegno per seguire il percorso abilitante?

Sì, è possibile scegliere qualsiasi Ateneo in cui iscriversi. Tuttavia, è importante valutare la distanza, perché conciliare una supplenza con un percorso abilitante in un’altra città potrebbe essere molto complicato.

Cosa succede se un vincitore non accetta il ruolo e rimane su supplenza GPS? Cosa accade al posto accantonato in una scuola?

Se un vincitore non accetta il ruolo, può continuare a svolgere supplenze come prima, senza conseguenze o sanzioni. Per quanto riguarda il posto accantonato, se non si presenta l’avente diritto, la supplenza può essere prorogata alla docente già in servizio su quel posto.

Se alcune università non hanno ancora dato il via ai percorsi abilitanti da 60 CFU, quanto bisogna aspettare?

Dipende dall’organizzazione delle singole università. È vero che siamo già al primo di ottobre e sarebbe tardi per iniziare, ma se non hanno ancora avviato i percorsi ci saranno delle motivazioni specifiche che però non conosco. Tuttavia, l’università dovrà metterti nelle condizioni di concludere il percorso entro la scadenza prevista dal Ministero.

I percorsi abilitanti manterranno la stessa struttura, costi e valutazione dei titoli di servizio?

Sì, finché il DPCM rimane invariato. Esso regola la struttura di tutti i percorsi abilitanti futuri, incluse le aree di studio e il numero di CFU. I costi hanno un tetto massimo stabilito, ma gli Atenei possono prevedere riduzioni, ad esempio in base all’ISEE o per studenti già iscritti all’università.

Concorso PNRR prove uniche per classi di concorso accorpate?

Questa è un’ipotesi che è possibile, ma bisognerà vedere nel bando di concorso se verrà applicata.

Dato che c’è stato un accorpamento con il decreto ministeriale del 22 dicembre 2023 per alcune classi di concorso del primo e del secondo grado, sappiamo che per il prossimo ciclo di percorsi abilitanti ci sarà un percorso unificato per queste classi accorpate. Non è da escludere l’ipotesi che possa esserci anche un concorso unificato per queste classi di concorso accorpate. In questo caso si potrebbe fare un’unica prova scritta che varrà per entrambe le classi di concorso e un’unica prova orale. Però, questi dettagli li avremo solo con la pubblicazione del bando.

Sono supplente da graduatoria di istituto su A050 fino a nomina avente diritto, e sono anche ultima nel concorso PNRR per la stessa classe di concorso. Se vinco, devo restare dove mi trovo? Per quanti anni, considerando che non sono abilitata?

Ecco, questo è un tema interessante. Abbiamo visto che in regioni come la Lombardia e il Piemonte i vincitori di concorso vengono confermati nello stesso posto occupato con una supplenza fino a nomina avente diritto, se questa è nella stessa classe di concorso e regione. Quindi, sembra che questa sia un’indicazione del Ministero. Se ciò venisse confermato anche per le prossime assunzioni, dovresti rimanere confermata nella A050 nella stessa supplenza.

Per quanti anni? Dato che non sei abilitata, il primo anno sarà a tempo determinato finalizzato al ruolo. Dopo il primo anno, l’anno prossimo passerai a tempo indeterminato e ci sarà un vincolo triennale. Quindi, in totale, saranno quattro anni: il primo anno a tempo determinato e i successivi tre a tempo indeterminato. Questo, salvo eventuali deroghe alla mobilità, che già esistono per chi ha la 104 o figli sotto i 12 anni, o novità future in merito alla mobilità.

I corsi abilitanti per i triennalisti: l’anno specifico deve rientrare negli ultimi cinque anni? Si tornerà al 2024-2025?

Penso di sì, ma dipende da quando verrà pubblicato il bando per il secondo ciclo di percorsi abilitanti. L’annualità infatti si matura con almeno 180 giorni di servizio o con un servizio continuativo dal primo febbraio fino agli scrutini. Se uno raggiunge i 180 giorni di servizio entro la data di scadenza per la presentazione della domanda l’annualità potrà essere conteggiata. Ma se il bando venisse pubblicato prima, l’annualità non potrà essere conteggiata per quel ciclo.

Quanti punti vale aver superato il primo concorso senza essere vincitore nel prossimo concorso?

Superare un concorso ordinario senza risultare vincitore vale 12,50 punti, come stabilito nelle tabelle di valutazione. Questo punteggio si applica se si partecipa nuovamente per la stessa classe di concorso o per la stessa tipologia di posto.

Il primo concorso PNRR è un concorso ordinario o straordinario?

Il primo concorso bandito nel dicembre 2023 è un concorso ordinario. Se vai sul sito del Ministero, nella sezione relativa al concorso, vedrai chiaramente scritto in alto “concorso ordinario”.

Le cattedre accantonate si possono spezzare?

In generale, non è più possibile spezzare le cattedre per consentire il completamento.

