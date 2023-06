Nuovo concorso ordinario, ci sarà anche per infanzia e primaria? Di

Si parla tanto di concorsi per docenti nelle ultime settimane. Il Sole24Ore ne ha contati sei, ma potrebbero essere di più se tutte le situazioni in sospeso (vedi Educazione motoria alla primaria) si risolvessero positivamente. Ci sarà anche il concorso ordinario per infanzia e primaria?

L’ultimo concorso ordinario

Risale al 2020, bandito con DD n. 498 del 21 aprile 2020 per 6.016 posti comuni e 6.847 posti sostegno e concluso in tutte le regioni. Il concorso non fu bandito in alcune regioni, soprattutto per infanzia (o posti comuni in Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Sicilia e Veneto) perché si tratta di un segmento molto particolare con poche assunzioni annuali e GaE ancora molto affollate in alcune province. La suddivisione dei posti concorso 2020

Ecco le graduatorie

A che punto sono le graduatorie dei concorsi precedenti

Secondo una tabella elaborata dal sindacato FLCGIL a dicembre 2022 per i posti comuni ci sarebbero ancora docenti da assumere dal concorso 2016 (diritto valido solo per i vincitori) mentre ben più cospicue le graduatorie del concorso straordinario 2018 e ancora in piedi il concorso ordinario 2020.