Nuovi concorsi e quadro transitorio per i precari: come cambierà il reclutamento con Valditara? LIVE alle 15:00 Di

Come cambia il reclutamento con il nuovo governo? Proviamo a capirne di più con l’approfondimento a cura della redazione di Orizzonte Scuola, in programma alle 15:00 in diretta su Facebook e YouTube.

In collegamento Chiara Cozzetto (Anief), Roberta Vannini (Uil Scuola Rua Campania ) e Anita Pelaggi (Rete Lainet e CNPS). Previsto un video-messaggio della sottosegretaria all’Istruzione, Paola Frassinetti. Conduce Andrea Carlino, giornalista di Orizzonte Scuola.