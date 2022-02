Nuove regole quarantena, i docenti non rientrano nel conteggio dei positivi per far scattare la Dad Di

La positività dei docenti/altri operatori scolastici va considerata ai fini del conteggio dei casi? No, la positività di docenti/altri operatori scolastici e non viene mai conteggiata per determinare il numero di casi positivi nella classe. La FAQ è dell’Asur Marche (aggiornata al 9 febbraio), ma già il ministero aveva chiarito nel vademecum dedicato alle nuove regole sulla quarantena a scuola introdotte con il dl 5/22.

Nel vademecum ministeriale si specifica infatti: “Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico”.

E si fornisce uno schema sul conteggio dei positivi per far scattare la Dad

Nella provincia di Trento, invece, nel conteggio dei positivi nella scuola dell’infanzia rientra anche il personale scolastico.

FAQ Asur Marche