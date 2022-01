Nuove regole quarantena, con tre casi la Dad parte andando a ritroso di 10 giorni dall’ultimo caso. Chiarimento Regione Veneto Di

La Regione Veneto ha pubblicato sul proprio sito ufficiale dei chiarimenti riguardante la gestione dei contatti scolastici. Di particolare interesse è quello che riguarda la Didattica a distanza per la scuola superiore.

L’intervallo temporale entro il quale devono essere conteggiati i positivi di una classe è di dieci giorni.

Se in una scuola superiore, in una classe ci sono tre casi di Covid-19, al fine di determinare il numero di casi rilevanti per l’adozione delle misure didattiche di competenza della scuola si dovrà tenere conto di quelli verificatisi andando a ritroso di 10 giorni dall’ultimo

Nota chiarimenti Regione Veneto

nota congiunta MI-Salute n. 11 del 08/01/2022