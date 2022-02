Nuove regole quarantena, Cirio: “Chi vaccina i propri figli compie gesto responsabile, giusto che venga ripagata. Ok per bimbi vaccinati in classe” Di

Le nuove misure decise dal Governo per la scuola “rappresentano il primo risultato delle semplificazioni che le Regioni hanno chiesto con forza per settimane. Non era pensabile proseguire con le regole attuali, che hanno creato una grande confusione tra le famiglie e imposto uno sforzo enorme al sistema sanitario. Regole per di più poco efficaci per garantire la scuola in presenza e, soprattutto, la giusta differenziazione tra vaccinati e no”. Così il presidente del Piemonte, Alberto Cirio.

“Chi vaccina i propri figli compie un gesto di responsabilità e di fiducia, perché si affida alla scienza, ed è giusto che questa fiducia venga premiata e ripagata. Significa lasciare che un bambino vaccinato possa andare a scuola, in sicurezza, esattamente come viene consentito a un adulto di andare al lavoro”, conclude.