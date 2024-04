Nuove regole, Carta docente ai precari, aumenti di stipendio, validità abilitazioni e specializzazioni prese all’estero: le carte vincenti dell’Anief anche per il 2024. Pacifico: avanti tutta

Carta del docente ai precari, aumenti di stipendio in attesa del rinnovo contrattuale, riconoscimento ai fini delle supplenze dei titoli abilitanti e specializzanti conseguiti all’estero, centinaia di incontri con il personale della scuola sulle nuove regole previste dal contratto collettivo 2019/2021, accordato all’Aran lo scorso 24 luglio e in via di definizione, e su cosa realizzare nel 2024: sono solo alcuni degli obiettivi raggiunti dal sindacato Anief nel 2023.

Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, ricorda “l’azione vincente del giovane sindacato ha prodotto nell’ultimo anno risultato moltissimi risultati, a partire dalle nuove regole migliorative per la scuola previste del contratto su cui c’è stato l’accordo lo scorso luglio. Adesso, però, non ci fermeremo, sempre con il sostegno dei nostri iscritti, delle Rsu, dei terminali associativi e di tutti i sindacalisti Anief che non possiamo che ringraziare per l’impegno e il sostegno quotidiano. La parola d’ordine del 2024 sarà ‘avanti tutta’”.

Complessivamente, sono circa 3.000 le cause giudiziarie vinte dal giovane sindacato, per un totale che sfiora i 12 milioni di euro recuperati: in media, ogni mese il maltolto recuperato nelle aule dei tribunali d’Italia da legali dell’Anief è stato circa di un milione di euro. In media, ogni lavoratore della scuola ha avuto come risarcimento alcune migliaia di euro: ma vi sono casi, come a novembre, di docenti o Ata che hanno percepito dal giudice ben 30.000 euro (per volontà del Tribunale di Frosinone), ma anche 24.000 euro ad Ivrea, 12.000 e 11.500 a Genova.

Attraverso i ricorsi, condotti sempre più di frequente anche in modalità collettiva, sono diverse le motivazioni che nel 2023 hanno portato l’amministrazione pubblica a soccombere: tantissime cause, oltre 15.000, sono state vinte per fare avere la Carta del docente negata ingiustamente ai precari, con casi di oltre 3.000 euro recuperati da ogni supplente. C’è poi il problema della mancata presenza nello stipendio della Retribuzione professionale docente per tutti coloro che stipulano con la scuola un contratto di breve durata; ma anche della mancata monetizzazione delle ferie non godute, con gli avvocati che hanno chiesto e ottenuto il recupero dell’indennità sostitutiva per le ferie mai usufruite. Molti risarcimenti danni ottenuti nel 2023, infine, hanno riguardato discriminazione che l’amministrazione scolastica ha esercitato negli anni sui precari, ai quali si sono negati in modo illegittimo gli scatti stipendiali automatici, con conseguente riduzione della portata dei conteggi che vanno a determinare prima ricostruzione di carriera e poi le fasce di stipendio: Anief è riuscita a fare riconoscere i diritti i negati, con risarcimenti cospicui e adeguamenti immediati in busta paga.

L’AZIONE VINCENTE DELL’ANIEF DEL 2023

GENNAIO 2023

Precari, il servizio vale in pieno: a Grosseto il Tribunale dà oltre 3mila euro e uno stipendio più alto ad un docente che ha fatto ricorso con Anief

Riconoscere l’anzianità di servizio e i connessi incrementi stipendiali maturati non percepiti durante il periodo di precariato, con le progressioni economiche connesse all’anzianità di servizio maturate durante le supplenze. Lo hanno chiesto i legali dell’Anief alla sezione Lavoro del Tribunale di Grosseto, che ha detto sì al riconoscimento di “3.078,47 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo” nei confronti di un docente, nel frattempo entrato in ruolo, che ha anche ottenuto la revisione della ricostruzione di carriera e la collocazione in una fascia stipendiale più alta.

Ancora vittorie nei tribunali firmate Anief, più di 50 mila euro di risarcimenti in poche settimane a precari: scatti di anzianità, riconoscimento supplenze ai fini della carriera, salario accessorio e carta del docente

Il giovane sindacato si conferma vincente nelle aule dei tribunali della Repubblica grazie all’azione della propria squadra di avvocati.Dal 27 dicembre 2022 al 13 gennaio 2023 le cause patrocinate dagli avvocati del giovane sindacato hanno prodotto oltre 50 mila euro di risarcimento a favore dei lavoratori della scuola. I ricorsi che hanno portato al risarcimento dei docenti sono: scatti di anzianità per i periodi di precariato, mancati pagamenti delle mensilità estive, ricostruzione di carriera comprensiva del servizio pre-ruolo, riconoscimento del salario accessorio (RPD/CIA) ai supplenti brevi e saltuari, assegnazione della carta del docente anche ai precari, monetizzazione delle ferie non godute dai precari.

Le richieste Anief al Senato per modificare il decreto Milleproroghe: stop vincoli mobilità, allargare e prorogare le graduatorie dei concorsi, assumere da Gps e i ricercatori universitari, confermare l’organico aggiuntivo

Il decreto Milleproroghe può essere l’ultima opportunità per non compromettere pezzi importanti della funzionalità della scuola italiana: occorrono modifiche al decreto per permettere una mobilità del personale senza blocchi gratuiti, per prorogare i termini sulle deroghe per i trasferimenti, per intervenire subito sulle graduatorie degli ultimi concorsi, per sancire una volta per tutte le immissioni in ruolo di chi è stato assunto riserva, confermare l’organico aggiuntivo introdotto nell’ultimo biennio, per assumere e valorizzare i dipendenti anche della ricerca e della PA. Lo ha detto oggi la delegazione Anief in audizione, insieme ad Udir e Cisal, in prima e quinta commissione del Senato per proporre le modifiche da apportare al decreto legge n.198 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 dicembre 2022.

Reclutamento, Pacifico: “servono interventi urgenti, bisogna iniziare con il doppio canale di reclutamento e assorbire il precariato”

Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, ha rilasciato un’intervista all’agenzia Italia stampa per parlare di organico sostegno e reclutamento. Sul primo tema ha affermato che “117 mila posti di sostegno sono in deroga, non è così che si garantisce la continuità didattica né il diritto allo studio.

RINNOVO CCNL: ANIEF PRESENTA MODIFICHE ALLA PARTE COMUNE E CHIEDE MAGGIOR TUTELA PER LE LAVORATRICI VITTIME DI VIOLENZA

Si è conclusa ieri la tre giorni di incontri presso l’Aran sulla parte comune del CCNL Istruzione e Ricerca e il sindacato Anief – presente al tavolo con la sua delegazione composta dai Segretari Generale Stefano Cavallini e Chiara Cozzetto – ha presentato le sue proposte di modifica anche per questa sezione del testo contrattuale. Gli incontri, infatti, stanno procedendo con metodo affrontando volta per volta tutti gli articoli contenuti nel CCNL. Si proseguirà il prossimo 7 febbraio con la discussione sulle singole sezioni contrattuali.

CARTA DEL DOCENTE NEGATA AI PRECARI, PRIMA SENTENZA DA 3.500 EURO: VANNO AD UNA DOCENTE DI VICENZA

Non assegnare al docente precario la Carta annuale del docente “opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa euro-unitaria”, come indicato nel “richiamo dell’Ordinanza resa dalla Corte di Giustizia nella causa C-451/21”: a sostenerlo è la prima sezione civile del Tribunale di Vicenza, che ha assegnato 3.500 euro ad una docente per il mancato conferimento della card annuale per le supplenze svolte tra il 2014 e il 2022. In questa sentenza il giudice ha anche detto che su tale genere di ricorso è la posizione della “Corte di Giustizia” europea, “con pronuncia (interpretativa del diritto comunitario)” è “vincolante per il giudice nazionale”. E che non scatta nemmeno la “prescrizione quinquennale non avendo la prestazione di cui si discute natura retributiva e, in ogni caso, non attenendo la stessa, il diritto qui azionato, al pagamento di una somma di denaro (art. 2948, co. 1, n. 4 c.c.) bensì solo, come si è già sopra detto, alla messa a disposizione di una simile somma secondo un meccanismo riconducibile allo schema della delegazione (ovvero dell’espromissione o dell’accollo)”.

FEBBRAIO 2023

ECONOMIA DIFFERENZIATA, PACIFICO (ANIEF): “RITENIAMO CHE LA SCUOLA E LA LIBERTÀ D’INSEGNAMENTO DEBBANO RIMANERE SEMPRE DI COMPETENZA DELLO STATO”

Oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, è intervenuto nel corso della trasmissione dell’agenzia Italia stampa per parlare di Economia differenziata, il disegno di legge entrato in Consiglio dei ministri. Il leader del giovane sindacato rappresentativo ha detto che “chiediamo che sia esclusa la parte sulla scuola, abbiamo già una scuola autonoma, non possiamo avere 20 sistemi diversi d’istruzione. Riteniamo che la scuola e la libertà d’insegnamento – in quanto organi costituzionali – debbano essere garantiti e rimanere sempre di competenza dello stato anche rispetto alle proposte che verranno dalle regioni non autonome a oggi”.

STIPENDI, PACIFICO (ANIEF): QUELLI ATTUALI NON GARANTISCONO DIGNITÀ AI LAVORATORI, SUBITO INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE PIENA E DI TRASFERTA, NO AGLI AUMENTI REGIONALI

“Se tutto il tuo stipendio lo spendi per poter andare a lavorare non è dignitoso”: a dichiararlo è stato Marcello Pacifico, durante una diretta su Orizzonte Scuola dal titolo “Fondi privati e stipendi differenziati, soluzioni per migliorare la scuola?”. Quello dello stipendio adeguato al costo della vita è “un concetto fondante della nostra Repubblica, ma il problema non è andare ad insegnare da Napoli a Bergamo ogni giorno, perché potrebbe essere difficile lavorare anche all’interno della stessa regione, ad esempio in Sicilia. Il problema è concretamente andare a finanziare un’indennità di trasferta per il personale scolastico”.

CARTA DEL DOCENTE ANCHE AI PRECARI, ATTIVITÀ PIENAMENTE EQUIPARABILE: IL GIUDICE DI VENEZIA ASSEGNA AD UN INSEGNANTE 3 MILA EURO IN UN COLPO SOLO

La carta del docente da 500 euro annui va assegnata anche ai precari: lo ha ribadito il tribunale di Venezia accogliendo la domanda di un docente che ha svolto sei supplenze annuali, tra il 2017 e il 2022, senza ricevere il bonus per l’aggiornamento annuale. Il giudice ha stabilito che l’insegnante ha pieno diritto a ricevere i 3 mila euro negati nel corso degli anni, perché “il ricorrente ha svolto un’attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo, protraendo l’attività per gli anni scolastici dal 2017 a tutt’oggi quasi sin dall’inizio dell’anno fino al termine delle lezioni. Né il Ministero ha allegato e provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni della ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica”.

CARTA DEL DOCENTE, IL TRIBUNALE DI VENEZIA FA AVERE ALTRI 3 MILA EURO AD UN SUPPLENTE ANNUALE. LA MOTIVAZIONI: COME SI FA NON DARLA AI PRECARI SE È CONCESSA ANCHE AGLI INSEGNANTI PART-TIME, IN PROVA (QUINDI NON ANCORA ASSUNTI), COMANDATI, DISTACCATI, FUOR

Ancora 3 mila euro ad un docente in un’unica soluzione da parte del tribunale di Venezia: a distanza dalla sentenza di alcuni giorni fa, il tribunale veneto ha assegnato ad un altro supplente della scuola pubblica ben sei annualità della Carta del docente da 500 euro annui prevista dall’art.1 della Legge n. 107/2015 solo per gli insegnanti di ruolo. Il giudice ha stilato un lungo elenco di tipologie di insegnanti che beneficiano della card di aggiornamento, tra cui vi sono anche quelli in prova e che potrebbero essere anche non immessi in ruolo: la tesi di esclusione è irragionevole. Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “è ormai acclarato che il docente precario, come pure l’educatore, ha pieno diritto ad avere la carta del docente, a partire da quando è stata introdotta nel 2016. Chi ha svolto una o più supplenze annuali in questi anni farebbe quindi bene a presentare ricorso al giudice del lavoro con Anief”.

LE SUPPLENZE VALGONO COME IL SERVIZIO DI RUOLO, UN DOCENTE FA RICORSO: IL TRIBUNALE DI MODENA LO SPOSTA SU FASCIA STIPENDIALE PIÙ ALTA E LO RISARCISCE CON 4.600 EURO

Nella scuola “l’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati” ha lo stesso peso di quella svolta dal “personale docente assunto a tempo indeterminato”: lo ha confermato la sezione Lavoro del tribunale di Modena accogliendo il ricorso di un docente di scuola secondaria, assistito dai legali Anief, che ha giustamente chiesto il riconoscimento “ai fini economici e giuridici” della “anzianità maturata in tutti i servizi a tempo determinato con la medesima progressione stipendiale riconosciuta al personale di ruolo dal CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis”.

RECORD DI RISARCIMENTI PER OLTRE 50 DOCENTI E ATA: I LEGALI ANIEF FANNO AVERE 200 MILA EURO IN SOLI 5 GIORNI. IL PRESIDENTE PACIFICO: ANDARE IN TRIBUNALE ALLA LUNGA PAGA

Per l’Anief arriva un nuovo record di risarcimenti: è quello che hanno fatto registrare i legali del giovane sindacato nell’ultima settimana, con oltre 200 mila euro di risarcimento sanciti nei tribunali italiani. Tra lunedì 6 e venerdì 10 febbraio, quindi in soli cinque giorni, l’amministrazione scolastica è stata condannata a versare ai docenti e Ata che hanno prodotto ricorso una media di risarcimento pari a quasi 4 mila euro ed in tre casi il maltolto accertato, da restituire, si è collocato tra i 15 e i 20 mila euro. I motivi del contendere, con i ricorrenti usciti vincitori, sono svariati: si va dai mancati pagamenti dei mesi estivi nella ricostruzione di carriera alla immissione in ruolo mai attuata pure avendo ampiamente superato i 36 mesi di supplenze; dal rifiuto immotivato del riconoscimento del salario accessorio (RPD/CIA) a chi ha stipulato un contratto di tipo “breve e saltuario” oppure degli scatti di anzianità negati per le supplenze svolte. Diversi ricorsi hanno riguardato l’assurda mancata concessione della Carta ai supplenti annuali, come pure la mancata monetizzazione delle ferie dei dai precari non fruite.

LAVORATORI DISCRIMINATI, ALTRI 147 MILA EURO RECUPERATI IN TRIBUNALE IN UNA SOLA SETTIMANA: 56 LE CAUSE VINTE DA ANIEF

Si allunga la striscia di successi dell’Anief in tribunale: nell’ultima settimana sono ben 56 le cause vinte dai legali che operano per il giovane sindacato, per complessivi 147 mila euro recuperati. Il ministero dell’Istruzione è stato condannato a versare ai docenti e Ata cifre importanti, con casi crescenti di più lavoratori – precari e di ruolo – beneficiari dei risarcimenti all’interno di una sola sentenza. Le motivazioni del contendere sono numerosi: dalla Carta el docente negati ai supplenti con almeno 5 mesi di servizi svolti, alla negazione delle mensilità estive o delle ferie non godute dai precari, dalla mancata inclusione di tutti i periodi di pre-ruolo nella ricostruzione di carriera alle stabilizzazioni non attuate pure avendo il dipendente precario superato i 36 mesi di supplenze ritenuti da tempo dall’Unione europea come soglia minima utile per l’accesso al ruolo; dal rifiuto immotivato del riconoscimento del salario accessorio (RPD/CIA) a chi ha stipulato un contratto di tipo “breve e saltuario” oppure degli scatti di anzianità negati per le supplenze effettuate.

CARTA DEL DOCENTE ANCHE AI SUPPLENTI, È IL TEMPO DELLE SENTENZE CUMULATIVE: 16.500 EURO A DIECI INSEGNANTI DAL TRIBUNALE DI ROMA

Sulla Carta del docente da assegnare agli insegnanti precari fioccano le sentenze di accoglimento, adesso anche cumulative: in una di queste, emessa dal Tribunale di Roma il 15 febbraio scorso, dieci docenti – con diversi periodi di supplenza svolti alle dipendenze di istituti scolastici pubblici dal 2016 ad oggi – hanno ricevuto complessivamente 16.500 euro. Decisiva, ai fine del parere del giudice, sono stati i numerosi orientamenti dei giudici europei e nazionali.

CARTA DEL DOCENTE AI SUPPLENTI, ANCHE IL RICORSO COLLETTIVO È VINCENTE: A ROMA UNA SOLA SENTENZA ASSEGNA 16.500 EURO A DIECI INSEGNANTI

La Carta del docente va data anche ai supplenti annuali, non vi sono dubbi. I giudici adesso lo stabiliscono pure con un’unica sentenza che accomuna più singoli ricorsi: in una di queste sentenze, emessa dal Tribunale di Roma il 15 febbraio scorso, dieci docenti – con diversi periodi di supplenza svolti alle dipendenze di istituti scolastici pubblici dal 2016 ad oggi – hanno ricevuto complessivamente 16.500 euro. Sul parere espresso dal giudice, hanno inciso tanto i numerosi orientamenti dei tribunali europei e nazionali, tutti orientati a concedere la card per l’aggiornamento annuale anche ai precari al fine non discriminarli e per ottemperare all’espletamento di un loro diritto-dovere.

I SERVIZI DI SUPPLENZA INCIDONO AL 100% SU SCATTI E RICOSTRUZIONE DI CARRIERA, LA CASSAZIONE PARLA CHIARO: A BOLOGNA UNA DOCENTE RECUPERA QUASI 3 MILA EURO E SI ASSICURA LO STIPENDIO PIÙ ALTO

I periodi di precariato valgono alla pari di quelli di ruolo e incidono quindi nella carriera del personale allo stesso modo, anche per il conteggio degli scatti di anzianità retributivi: a confermarlo è la corte d’appello del Tribunale di Bologna – Sezione controversie del lavoro – che il 16 febbraio ha emesso una sentenza esemplare, sulla scia del pluri-parere della Cassazione, collocando su fascia stipendiale maggiore una docente immessa in ruolo nel 2017 e risarcendola con 2.745,67 oltre accessori, a seguito del danno subito nel corso degli anni. La sentenza di Bologna, tra l’altro, ha superato il parere del Tribunale di Rimini, che in funzione di Giudice del Lavoro il 18 gennaio 2022 “ha ritenuto di non dover riconoscere l’aumento stipendiale” e quindi nemmeno il risarcimento. Nell’accogliere l’appello, il giudice ha quindi accordato “il diritto dell’appellante a vedersi applicata “la fascia stipendiale 9-14” dal 1.9.2017 al 1.9.2018” e condannato “il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare la somma di€ 2.745,67 oltre accessori” come risarcimento per il maltolto.

DECRETO PNRR, IL TESTO IN COMMISSIONE AL SENATO: ANIEF CONFERMA LA VOLONTÀ DI SALVARE LA SCUOLA CON UNA SERIE DI EMENDAMENTI IN ARRIVO

Le modalità di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si appresta a vivere il rush finale: dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nei giorni passati del Decreto Legge 24 febbraio, n. 13, la valutazione del testo è passato all’esame di Palazzo Madama per le sue valutazioni in vista della sua conversione in legge: nelle ultime ore il decreto è stato assegnato alla quinta Commissione del Senato. Per la scuola, ricordiamo, le disposizioni urgenti sono collocate nel Capo II e purtroppo non risultano determinanti. “L’Ufficio legislativo Anief – conferma oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – sta elaborando una memoria per presentare emendamenti al decreto Pnrr su reclutamento, organici, graduatorie, contratti, formazione e mobilità. Chiediamo ai lavoratori della scuola di fornire a breve eventuali proposte ulteriori in merito”

MARZO 2023

ARAN, PACIFICO (ANIEF): “VALORIZZARE IL PERSONALE DOCENTE E ATA, RICONOSCERE IL MERITO A CHI PORTA AVANTI OGNI GIORNO L’ISTRUZIONE DI QUESTO PAESE”

Il 27 marzo 2023, alle ore 10.30, i sindacati verranno nuovamente convocati in Aran “per la prosecuzione della trattativa per il rinnovo contrattuale del CCNL del personale comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019 – 2021”. Anief guarda alle problematiche legate alla questione della contrattazione e torna a parlare dell’annoso problema della valorizzazione del personale docente e Ata. Il sindacato rappresentativo si chiede come è possibile portare avanti questo tema senza un reale incremento delle risorse e di conseguenza senza un sostanziale aumento stipendiale. Parliamo della parte normativa del contratto collettivo nazionale 2019/2021 e il giovane sindacato riflette su come si possa davvero operare una valorizzazione dei lavoratori della scuola, che ogni giorno portano avanti l’istruzione del paese e formano i futuri cittadini della nostra nazione.

UNIVERSITÀ E RICERCA – ANIEF PRESENTE ALL’INCONTRO AFAM: “IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE PER L’INCLUSIONE NELLE ISTITUZIONI DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ E DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA DEL SETTORE”

Ieri, venerdì 10 marzo, si è svolto l’Incontro con la Direzione Generale AFAM e le organizzazioni sindacali; per la delegazione Anief era presente Pasquale Spinelli e Nuccio Santochirico. Per l’Amministrazione il Dott. Covolan. È proseguita la discussione per il rinnovo del Contratto integrativo Nazionale 2021/24, con le proposte di modifica e integrazioni, rispetto al testo in vigore. Inoltre è stato sottoscritto il verbale di confronto sull’integrazione dei criteri per la mobilità del personale tra le istituzioni AFAM ai sensi del CCNL/2018.

ASSUMERE I DOCENTI DA GPS E CANCELLARE I VINCOLI DELLA MOBILITÀ, CAMBIARE PER NON AFFOSSARE LA SCUOLA: LE RAGIONI DEL PRESIDENTE ANIEF MARCELLO PACIFICO

“La continuità didattica dipende soprattutto da una gestione intelligente della fase transitoria del reclutamento degli insegnanti”: a sostenerlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, nel commentare la riforma 2.1 sul sistema di nuove assunzioni del personale scolastico. L’organizzazione sindacale rappresentativa ha comunicato la sua proposta nei giorni scorsi partecipando, con la delegazione Cisal, a un’audizione in quinta Commissione Bilancio di Palazzo Madama: in quell’occasione, ha detto Pacifico all’agenzia Teleborsa, abbiamo spiegato le nostre ragioni per andare a mettere mano alla fase transitoria “assumendo dalle GPS di prima e seconda fascia, all’interno del sistema di formazione universitario, e in secondo luogo, semplificando le procedure per i neoassunti, consentendo anche agli immessi in ruolo di poter conseguire un ulteriore abilitazione o specializzazione per i passaggi di ruolo”.

SENTENZE, IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE CONDANNATO A RISARCIRE 91 DOCENTI CON 250 MILA EURO IN SOLI CINQUE GIORNI: A TORINO 19 MILA EURO SOLO AD UN PROF

Diventa sempre più elevata la somma di risarcimenti prodotta dai legali Anief per il personale docente e Ata: da lunedì scorso ad oggi, appena cinque giorni si è arrivati a 250 mila euro di risarcimento sanciti nei tribunali italiani. Per una media di risarcimento che sfiora i 2.750 euro a ricorrente e punte di 19.100 euro assegnati in appello a Torino ad un insegnante. Ma anche oltre 13 mila euro quantificati da un giudice a Velletri. In entrambi i casi per reiterato abuso dei contratti a termine e senza prevedere la stabilizzazione del precario.

DOCENTI AGGREDITI, ANIEF PRETENDE PIÙ RISPETTO PER LA CATEGORIA: SERVE PIÙ PERSONALE DOVE C’È BISOGNO E LO PSICOLOGO IN OGNI ISTITUTO

“Attuare un percorso che porti dignità al ruolo, al lavoro svolto da tutti gli insegnanti e da tutto il personale della scuola”: lo ha affermato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, commentando l’intervento del sindacato presso la VII Commissione del Senato a proposito del “contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico” e delle circolari ministeriale dell’8 febbraio e del 17 febbraio scorso, attraverso le quali il Ministro ha rimarcato come questi accadimenti ledano l’autorità e la dignità dei lavoratori della scuola.

VIOLENZA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE SCOLASTICO, AUDIZIONE IN SENATO. ANIEF: “NECESSARIA REVISIONE ORGANICI SULLA BASE DI FATTORI DI RISCHIO”

Il sindacato rappresentativo è intervenuto in VII commissione del Senato, AA67 sul “contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico”. Daniela Rosano, segretaria generale Anief, ha illustrato la memoria che l’organizzazione sindacato ha prodotto.

SENTENZA RECORD A MODENA CON MAXI RISARCIMENTO DA 32 MILA EURO AD UN DOCENTE PRECARIO

Niente aumenti stipendiali né stabilizzazione. Questo il destino di centinaia di migliaia di insegnanti supplenti della scuola italiana, vissuto per anni, anche per decenni, dettato da regole del secolo scorso e dalla mancata presa di coscienza del Governo di turno che l’Italia è un Paese membro a tutti gli effetti dell’Unione europea, tanto da attingere più di tutti dal Pnrr, ma continua a disattendere le direttive Ue sulla non discriminazione dei precari. Non tutti però intendono soccombere: sempre più insegnanti si rivolgono al sindacato che porta il ministero dell’Istruzione in Tribunale, dove si ribalta tutto. Con condanna piena dell’amministrazione e con molti zero a carico del bilancio pubblico.

206 MILA EURO IN 5 GIORNI A DOCENTI E ATA: IL TRIBUNALE DI TORINO FA ASSEGNARE PIÙ DI 10 MILA EURO A UN INSEGNANTE MAI IMMESSO IN RUOLO

Il docente, difeso dai legali dell’Anief, ha presentato ricorso al Tribunale di Torino: è di questi giorni la sentenza che gli dà pienamente ragione. A beneficiare dell’operato del sindacato Anief sono stati però anche altri 80 lavoratori della scuola, tra docenti e personale Ata: in tutto i risarcimenti hanno superato i 200 mila euro, per l’esattezza 206.243 euro, con oltre 2.500 euro in media recuperati a dipendente. Una sentenza con le stesse motivazioni, la richiesta di risarcimento del danno, e lo stesso esito, con il Ministero condannato, è stata emessa a Vercelli, con oltre 5 mila euro recuperati

RISARCIMENTO DANNI A DOCENTI E ATA, 206 MILA EURO IN 5 GIORNI DI SENTENZE: OLTRE 10 MILA EURO DAL TRIBUNALE DI TORINO A UN INSEGNANTE MAI IMMESSO IN RUOLO

Un altro docente precario non immesso in ruolo benché avesse prodotto ben oltre i 36 mesi di supplenze e vi fossero diversi posti liberi della sua classe di concorso: l’insegnante si è informato che esiste una norma che impone a tutti i Paesi membri dell’Unione europea di non incorrere nella abusiva reiterazione dei contratti a termine. A quel punto ha contattato i legali dell’Anief e con loro ha presentato ricorso al Tribunale di Torino: è di questi giorni la sentenza che gli dà pienamente ragione, risarcendo il docente con oltre 10 mila euro. Nel corso della settimana che sta per terminare, a beneficiare dell’operato dei legali Anief sono stati però anche altri 80 lavoratori della scuola, tra docenti e personale Ata: in tutto i risarcimenti hanno superato i 200 mila euro, per l’esattezza 206.243 euro, con oltre 2.500 euro in media recuperati a dipendente. Una sentenza con le stesse motivazioni, la richiesta di risarcimento del danno, e lo stesso esito, con il Ministero condannato, è stata emessa a Vercelli, con oltre 5 mila euro recuperati.

ASSISTENTI ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE, PACIFICO (ANIEF): “BISOGNA ASSUMERLI COME LAVORATORI PUBBLICI. IL LORO OPERATO È INDISPENSABILE”

Oggi l’Anief è stata audita in senato per parlare di “Istituzione assistente per autonomia e comunicazione nei ruoli personale scuola” presso le Commissioni riunite VII e X. Il sindacato che ha ben chiarito la necessità, nella definizione del profilo, di distinguerlo da quello dell’insegnante di sostegno, ha ribadito che bisogna incardinare nello Stato il personale il cui fabbisogno è stato definito un obbligo dalla legge 104. Si tratta di porre fine a 32 anni di abusi, di discriminazioni, di incertezze anche sulla continuità del lavoro di figure fondamentali per garantire il diritto allo studio dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze.

MAESTRA CON STIPENDIO “MINI”, MANCA LA RPD: IL GIUDICE DI TRAPANI LA RISARCISCE CON 2.318 EURO

La Retribuzione professionale docente va assegnata a tutti gli insegnanti: negarla ai precari è un illecito. A confermarlo è il giudice del lavoro di Ragusa nell’esaminare il ricorso di una docente di scuola primaria – assistita dai legali Anief – che ha svolto supplenze per brevi periodi tra il 2013 e il 2018 senza vedersi mai riconoscere nella busta paga la voce della “RPD”. Nella sentenza del Tribunale siciliano si ricorda che la Retribuzione professionale docente è “un emolumento avente natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo” che rientra “nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato”.

APRILE 2023

DAI TRIBUNALI DI LODI, MASSA E TORINO RISARCIMENTI DAI 10MILA EURO IN SU A TESTA AI DOCENTI E ATA CHE HANNO FATTO RICORSO CON ANIEF: RECUPERATI 206MILA EURO COMPLESSIVI IN SOLI CINQUE GIORNI

Sono Lodi, Massa e Torino le città dove i rispettivi Tribunali hanno sentenziato i più corposi risarcimenti della settimana, dal 27 al 31 marzo, che grazie all’operato dei legali Anief ha portato a decine di docenti e personale Ata della scuola oltre 206mila euro più interessi. A Lodi si contano cinque sentenze di cui tre particolarmente onerose per lo Stato: due, da 10.500 euro, di cui hanno beneficiato quattro insegnanti precari a cui era stata negato il bonus della Carta del docente; la terza, sempre nel capoluogo lombardo, da quasi 17mila euro, per risarcimento danni da assegnare in questo caso ad un solo precario.

RISARCIMENTI DANNI, ANCORA UN RECORD ANIEF: 886 MILA EURO A DOCENTI E ATA NEL MESE DI MARZO. PACIFICO (ANIEF): COSTA CARO ALLO STATO NEGARE CARTA DOCENTE, RPD, CIA, SCATTI ANZIANITÀ E STABILIZZAZIONE

Si moltiplicano le cause che portano risarcimenti danni a favore dei precari della scuola, con lo Stato costretto a pagare cifre sempre più importanti ed emblema di leggi sbagliate e da rivedere: solo nel mese di marzo 2023, appena concluso, il sindacato Anief ha vinto ben 397 sentenze che hanno portato nelle tasche del personale supplente o che ha un passato da precario oltre 886 mila euro, per una media di oltre 2 mila euro recuperati da ogni singolo lavoratore.

SCUOLA – ANZIANITÀ DI SERVIZIO AI PRECARI, A VARESE 8.641 EURO A UNA DOCENTE SUPPLENTE. SECONDO IL GIUDICE LA DIRETTIVA UE DEL 1999 PARLA CHIARO: HA ESPLETATO LE STESSE MANSIONI SVOLTE DAI COLLEGHI DI RUOLO

L’anzianità di servizio del personale scolastico va applicata anche ai precari: lo conferma il Tribunale di Varese, che la scorsa settimana ha accolto il ricorso di una docente con oltre dieci anni di precariato, fino al 2019, difesa dai legali Anief, assegnando alla stessa insegnanti 8.641 euro “oltre interessi legali dal dovuto al saldo”, perché “l’accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE” non può essere disatteso. Gli avvocati hanno fatto notare al giudice del lavoro che alla docente non poteva essere assegnato, una volta immessa in ruolo, la fascia stipendiale iniziale, perché durante le numerose supplenze svolte aveva “espletato le stesse mansioni svolte dai colleghi di ruolo” e che quindi non gli era “mai stato riconosciuto il passaggio alla fascia stipendiale successiva”.

IN NOVE GIORNI CENTO CAUSE VINTE DALL’ANIEF NEI TRIBUNALI D’ITALIA: A TORINO MAXI-RISARCIMENTO DA OLTRE 23 MILA EURO

Circa 223 mila euro più interessi in soli nove giorni lavorativi: sono i soldi riguardanti i risarcimenti danni che, a cavallo di Pasqua 2023, i Tribunali del lavoro italiani – da Agrigento a Trani e Foggia, passando per Torre Annunziata fino a Roma, Prato, Parma, Pavia, Vicenza e Milano, tanto per citarne alcuni – hanno fatto avere a tanti docenti e Ata della scuola italiana difesi dai legali che operano per l’Anief in ben 100 cause complessive. La media delle somme recuperate è stata quindi di 2.223 mila euro a lavoratore, ma anche stavolta non sono mancati i risarcimenti maxi. Stavolta, quello maggiore ha riguardato la mancata equiparazione di trattamento di un docente pracario che nel corso di diversi anni di supplenze ha dovuto, oltre che vedersi reiterato ben oltre i 36 mesi massimi previsti da una precisa direttiva Ue del 1999 la condizione di supplente, anche ricevere stipendi sempre fermi al livello iniziale: il giudice del Lavoro di Torino non ha potuto che applicare la normativa, tenendo conto anche di quella transnazionale, assegnando al ricorrente ben 23.401 euro più interessi legali.

CONSIGLIO NAZIONALE ANIEF, FISSATE LE EMERGENZE SU CUI LAVORARE. PACIFICO: “VALORIZZARE LA PROFESSIONE E STABILIZZARE CHI INSEGNA NELLE NOSTRE SCUOLE DA ANNI”

Oggi a Roma si è tenuto il Consiglio nazionale di ANIEF Associazione Nazionale Insegnanti E Formatori. Sono state approvate le priorità su cui il giovane sindacato lavorerà instancabilmente nei prossimi mesi. Marcello Pacifico, leader dell’organizzazione sindacale, ha affermato che “bisogna certamente cambiare il Decreto Pnrr su reclutamento, organici e mobilità. È necessario inoltre chiudere il Contratto Collettivo Nazionale con una valorizzazione di tutte le figure professionali. Come sindacato intendiamo anche completare la campagna di accredito dei dirigenti sindacali territoriali in ogni sede di lavoro. Questi sono i punti su cui lavoreremo affinché una scuola più giusta possa essere realtà”.

LAVORO E SCUOLA – X CONGRESSO CISAL FRANCESCO CAVALLARO CONFERMATO SEGRETARIO GENERALE E MARCELLO PACIFICO SEGRETARIO CONFEDERALE, “RIPARTE L’AZIONE SINDACALE DELLA CONFEDERAZIONE AUTONOMA”

Nel corso del X Congresso Cisal, dopo gli interventi del ministro Calderone e dell’ex presidente Conte, oltre a quelli di diversi parlamentari, c’è stata la conferma di Francesco Cavallaro a segretario generale e, tra gli altri, di Marcello Pacifico a segretario confederale Cisal. Riparte dunque l’azione sindacale della confederazione autonoma che rappresenta più di 1,7 milioni di lavoratori in Italia insieme ad Anief per il comparto Istruzione e ricerca e a Cesi.

MAGGIO 2023

1° MAGGIO – UN LAVORATORE DELLA SCUOLA SU QUATTRO HA POCO DA FESTEGGIARE: STIPENDIO RIDOTTO, NIENTE SCATTI, INDENNITÀ TAGLIATE, FERIE DISSOLTE E PER I POCHI ASSUNTI BUSTA PAGA FERMA PER OTTO ANNI

Per un lavoratore su quattro della scuola la celebrazione del 1° maggio ha il sapore della beffa. Quasi 300 mila insegnanti e 50 mila Ata a fine mese si ritrovano con lo stipendio più basso dalla pubblica amministrazione, sempre fermo perché gli scatti di anzianità non gli vengono conteggiati, e pure senza prospettive di carriera; per chi firma contratti di breve periodo si ritrova anche l’indennità Rpd (per i docenti) e Cia (per gli Ata) sottratta senza motivazione e, come se non bastasse, con le ferie mai prese dissolte nel nulla perché non pagate.