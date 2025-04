Nuove misure per la scuola, consenso informato e protezione dei docenti. Sasso (Lega): “Accolte nostre proposte in Consiglio dei Ministri” Di

Il Consiglio dei Ministri ha approvato due importanti misure riguardanti il mondo della scuola: il consenso informato per le attività scolastiche e l’arresto obbligatorio in flagranza per chi commette violenze contro gli insegnanti. Le proposte, sostenute dalla Lega, rappresentano un passo significativo nella direzione di una maggiore tutela sia per le famiglie che per il personale docente.

Il percorso legislativo e le iniziative precedenti

Le nuove disposizioni si inseriscono in un contesto di interventi normativi che hanno visto diversi passaggi chiave. Il 12 settembre 2024 la Camera aveva approvato una risoluzione per limitare la diffusione nelle scuole di contenuti considerati parte della cosiddetta “ideologia gender“. Successivamente, il 6 marzo 2025, era stata presentata una proposta di legge per vietare l’uso di asterischi e schwa, i bagni gender e le carriere alias, introducendo l’obbligo del consenso informato. Il 21 marzo 2025, una circolare ministeriale aveva ufficialmente bandito l’uso di asterischi e schwa negli istituti scolastici.

Le reazioni politiche e le prospettive future

“Grazie al ministro Valditara, che porta avanti questa rivoluzione con determinazione e accoglie le nostre proposte di buonsenso”, ha dichiarato Rossano Sasso, deputato della Lega e capogruppo in Commissione Cultura, Scienza e Istruzione. Sasso, primo firmatario sia della legge sulle aggressioni a scuola sia della risoluzione contro quella che definisce “ideologia gender”, ha sottolineato come queste misure siano frutto di “una battaglia decisa” condotta dal suo partito.