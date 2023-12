Nuove fasce di reperibilità, lavoratori pubblici ora come i privati. Anief plaude e chiede di cancellare pure la “trattenuta Brunetta” applicata solo agli statali in malattia: si colpevolizza un diritto Di

Sul recente allineamento delle fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici ai lavoratori privati, il sindacato ha già espresso il suo assenso: la decisione è presa dall’INPS, a seguito della sentenza 16305/2023 del TAR del Lazio che supera l’articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, che introduce per tutti fasce orarie dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi domeniche e festivi, c’è solo da dire che si tratta di un allineamento di buon senso.

C’è però un altro aspetta discriminante adesso su cui mettere mano: quello della decurtazione stipendio per i primi dieci giorni, la cosiddetta “trattenuta Brunetta”

Si tratta dell’art. 71, comma 1, del Decreto Legge n.112/2008, convertito con alcune modifiche, nella Legge n. 133/2008, secondo cui “per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”.

“Questa trattenuta applicata per i primi dieci giorni di malattia – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – la riteniamo offensiva per la categoria: per quale motivo un lavoratore malato si deve vedere applicata una riduzione dello stipendio. Quale colpa ha un dipendente malato? Sembra quasi volere colpevolizzare un diritto. Tra l’altro nella scuola la riduzione quotidiana, che va da circa 3 euro per collaboratori scolastici ai 7-8 euro per i docenti a fine carriera, diventa ancora più priva di fondamento se pensiamo che si applica a chi prende stipendi già molto al di sotto della media nazionale e internazionale. Chiediamo, pertanto, al Governo e al Parlamento di cancellarla, poiché con la sua applicazione solo al comparto pubblico diventa ancora più incomprensibile”, conclude Pacifico.