Novara: l’antidoto non è incentivare i servizi psichiatrici per i bambini ma riaprire i pigiama party. Alcuni virologi andrebbero arginati Di

“L’antidoto non è incentivare i servizi psichiatrici per i bambini ma riaprire i pigiama party”. Il pedagogista Daniele Novara è caustico in merito alla gestione italiana della pandemia e della sua ricaduta sugli studenti. Si dice molto preoccupato della salute psichiatrica dei più piccoli, il cui benessere, secondo la sua analisi, sarebbe stato sottovalutato se non ignorato dalle istituzioni.

In coerenza con le tesi esposte nel suo libro “I bambini sono sempre gli ultimi” (Rizzoli), Novara, intervenuto a un incontro pubblico organizzato presso il circolo Vibra di Modena, non usa mezzi termini per descrivere il disagio diffuso in cui sono piombati tanti minori. “Siamo di fronte a un aumento di ricoveri e accessi ai servizi, c’è una crescente medicalizzazione di tanti disagi. Come possiamo fare noi?”, gli chiede Manuela Ciambellini, psicologa psicoterapeutica modenese, conduttrice dell’incontro “Emergenza psicologica e pedagogica: le conseguenze della gestione della pandemia nei minori”, organizzato da Associazione Idee in Circolo, Priorità alla scuola Modena, Associazione React, nell’ambito di “Màt, Settimana Salute Mentale”.

“Le istituzioni non ascoltano nessun dialogo, non c’è nessun dialogo con le istituzioni, nessuna comunicazione tra i tecnici e chi prende le decisioni”, esordisce Novara, che rivela nell’occasione di essere stato egli stesso colpito dal Covid 19, proprio a marzo 2020 nel momento più critico della pandemia, e a due passi da Codogno, nella sede di residenza. “Già allora avevo denunciato che nel Cts non c’era nessun esperto dell’area infantile, pedagogica o scolastica. Nonostante la richiesta, la ministra Azzolina non mi ha mai convocato nel suo comitato di esperti”. Poi all’Istruzione è arrivato il ministro Bianchi. “Ma Bianchi, che pure mi è molto simpatico, è un economista. Prima che Draghi decidesse le deleghe mi son chiesto: vediamo se metteranno un ministro che ne sappia di pedagogia. La scuola è un baraccone complesso e se non sei del settore che vantaggio hai a occuparti di scuola, visto che ti prendono in giro tutti se ti occupi di scuola?”.

Poi la stoccata: “La Azzolina ha poi deciso di togliere i voti alla primaria e pure la loro esposizione pubblica e ha introdotto l’Educazione civica. Ma mi chiedo: da febbraio a oggi che cosa è stato deciso nella scuola? Se non stai del settore fai fatica a mette le mani nell’Istruzione. E’ qualcosa di mastodontico. Le decisioni epidemiologiche sulla scuola sono state sbagliate nella maggioranza dei casi. E si continua”. Ad esempio? “Ad esempio – insiste Novara – è sbagliato che a fronte del 90 per cento degli insegnanti vaccinati e dell’80 per cento dei ragazzi dai 12 ai 18 anni la scuola vive nelle stesse condizioni restrittive dello scorso anno. Ci vogliamo mettere un po’ di pensiero su questa cosa? È totalmente assurdo e dannoso che non sia cambiato nulla”.

Eppure i contagi sono stati contati, censiti, esposti alla pubblica preoccupazione. “Il sistema degli screening porta alle quarantene. Quando parte un monitoraggio di massa è chiaro che qualcosa si trova. Quei dati non erano validi, non c’era nessun focolaio nelle scuole”, azzarda il pedagogista. “La scuola è un ambiente dove devi tenere la mascherina mentre in pediatria non sempre. La situazione italiana è unica. La Francia in questo momento ha deciso che le mascherine alle elementari non ci sono più. Fino a 8 anni le mascherine non ci sono. Il fatto è che quando si decide una politica di igiene pubblica occorre sapere che a livello politico devi avere un bilanciamento tra effetti positivi e negativi”.

Si pensa allo stress, al disagio, alle malattie psichiatriche causate nei bambini dalle restrizioni. “Quest’anno i suicidi sono raddoppiati – spiega Novara – Se di Covid fino a 18 anni sono morti 18, per suicidi ne sono morti il doppio. Con l’isolamento si possono spingere i ragazzi al suicidio e questo dev’essere chiaro, sono dati clinici inequivocabili. L’isolamento a quell’età è può diventare prodromo di tentativo di suicidio. Ma questa cosa non nasce dal nulla, nasce da decisioni sbagliate. Le limitazioni vanno ridotte quando i dati epidemiologici migliorano”. E qui si pensa all’impatto delle delle mascherine sulla psiche dei bimbi: “Se non si vede il volto come fai a riconoscere? Il volto è fondamentale”. Vogliamo dunque fare come gli inglesi, liberiamo tutti, anche dalle mascherine? “Non dico che dobbiamo fare come gli inglesi e buttare tutto a mare. Ma bisogna liberare bambini e i ragazzi perchè questa cosa sta creando danni seri. Non possiamo rafforzare le limitazioni, dobbiamo rafforzare la normalità”.

Novara non si dà pace: “Quando si chiudono i parchi giochi – osserva – si stanno compiendo atti illegittimi. Chi se ne frega dei bambini? Io questa cosa l’ho denunciata nel libro I bambini sono sempre gli ultimi. L’antidoto non è incentivare i servizi psichiatrici per i bambini ma riaprire i pigiama party”.

Interviene Maichol Amato, responsabile organizzazione dei Giovani Democratici di Sassuolo nonché rappresentante dell’istituto Volta. Lo studente è convinto che “nelle scuole poco o nulla è cambiato rispetto allo scorso anno. Vi è ancora una evidente carenza di spazi per svolgere in piena sicurezza lezioni e momenti scolastici”. Allude alla situazione dell’Istituto Baggi, dove in una classe articolata, come abbiamo riferito, si contano 36 alunni nelle ore di lingua straniera. “Sono qui – spiega Maichol in un accorato appello – per conto degli studenti. Ma chi li ascolta gli studenti? Di fronte al fatto di non essere ascoltati tanto vale arrendersi, noi stiamo vivendo un’alienazione. Con la Dad è successo che ci siamo trovati sigillati in casa. Nessun contatto. La voce dei giovani è l’ultima. A sedici anni un giovane è già deluso. La scuola è socialità. Con la Dad molti si sono alienati dalla scuola è questo è un problema per la società”.

Novara allarga le braccia: “E’ stata sospesa la normalità della vita. In questi due anni occorreva stare davanti a un monitor in sostituzione della scuola. Ma voi dovete avere chiaro in mente che un trentenne regge questa cosa in maniera del tutto ordinaria tanto che la gente ormai vuole rimanere in smart-working. Ma un bambino dai quattro ai sette anni a fronte di sette mesi di sospensione della sua routine di vita e di socializzare subisce una contrazione di vita corrispondente a venti anni di vita per un adulto. Chi prende queste decisioni deve saperlo e sapere che tanti danni si vedranno in futuro”.

Ma di cosa parliamo quando parliamo di scuola? “Spesso si parla della scuola come studio ma invece la scuola è una comunità di apprendimento. Il dispositivo prioritario non è lo studio ma la socialità. Tanto che sostengo in maniera metaforica che a scuola si impara dai compagni non dagli insegnanti. Lo studio è una questione individuale. Perdere lo studio non è la questione principale. Non dello studio occorre preoccuparsi quando parliamo di scuola, ma di socialità e di laboratorio, di scuola come esperienza e non come contenuti che ormai si prendono dappertutto. L’accumulo di riserva cognitiva avviene durante i periodi della vita in cui le finestre cognitive sono al massimo. I ragazzi da 8/10 anni e fino ai 14 anni hanno una capacità di riserva cognitiva che non avranno più. Queste carenze porteranno malattie cognitive in età anziana”.

E quando Manuela Ciambellini, preoccupata da tempo come tanti del grave disagio creato dalla pandemia e dalla gestione della vita scolastica in questa fase dura dell’umanità, chiede “come possiamo sostenere le giovani generazioni a riprendersi il loro potere?”, per Novara bisogna partire dalla consapevolezza che “le politiche demagogiche non li hanno considerati perché non votano. Diamo il voto ai sedicenni e vedrete se verranno presi in considerazione. Si sono spenti i riflettori soprattutto sui bambini. I protagonisti della scuola sono gli alunni. Si fa fatica a pensare ai più piccoli. Una donna su quattro non investe sulla maternità. Sono dati che incutono una certa inquietudine anche perché chi non fa figli potrebbe un giorno fare leggi aggressive verso chi fa figli. Pensate a ciò che succede tutti I giorni: l’aggressione verso i bambini che giocano è sistematica, sono molto più simpatici e apprezzati i cani. Il vociare dei bambini è uno degli indici di vivacità sociale e invece si assiste a un accanimento verso I più piccoli. L’alunno che disturba viene visto come uno che ha un disturbo”.

Chi dovrebbe prendersi cura della salute mentale dei bambini a scuola in questo periodo? Interviene un genitore, dice di avere tre figlie femmine in età scolare e si chiede: che ruolo hanno i dirigenti scolastici per diventare alleati dei bambini in questo periodo? E se non lo fanno che cosa si può fare? “La scelta dei dirigenti scolastici attraverso i concorsi è puramente amministrativa – risponde Novara – Nei concorsi non c’è una domanda sulla pedagogia. Chi sa insegnare diritto magari diventa preside ma il docente di diritto non sa di pedagogia”. Poi consiglia: “Occorre fare una diffida e inoltrare un’istanza con Pec – si allude alla richiesta di limitare tante restrizioni come quella di obbligare I bambini a stare fermi ai banchi durante la ricreazione magari senza parlare tra di loro – e poi andate dal legale nel caso la risposta sia illegittima. Tanti ds per evitare complicazioni hanno accentuato restrizioni che non sono legittime”.

“Ho visto cose che difficilmente dimenticherò”, racconta Elisa Turrini, insegnante di scuola media e mamma di una bimba della primaria. “Penso all’indifferenza con cui abbiamo accettato che ai nostri figli venisse riservato un trattamento che per gli adulti non sarebbe stato accettato. Siamo di fronte a restrizioni che rasentano l’abuso di potere e il mondo adulto ha consentito che accadesse. Anche la scienza e gli scienziati con grande leggerezza hanno talvolta presentato i bambini come nemici”. Si pensa alla definizione di bambini untori, tante volte passata nella comunicazione pubblica. Poi interviene un genitore disperato e l’atmosfera diventa pesante. Qualcuno piange. Il padre racconta la regressione subita dal figlio quindicenne a partire dal primo lockdown. “Prima è stata una novità. Poi ha preso a non uscire. A casa viveva il suo mondo. Ha iniziato a non incontrare più gli amici, ha lasciato lo sport e pure la musica. Ha finito la media senza incontrare i compagni. Comincia il ritiro, l’apatia crescente, la depressione. La tapparella della camera si abbassa ogni giorno sempre di più. Iniziano i tagli alle braccia, la chiusura verso la scuola. Mi dice: la scuola non ha senso e neppure la vita. Il futuro non mi interessa, mi interessa il presente e il presente non c’è”.

Novara allarga ancora le braccia: “Io capisco questi genitori – osserva Novara – perché la bolla terroristica è talmente accentuata che è difficile sottrarsi. Ho fatto un appello a limitare le restrizioni ripreso da molti giornali nazionali. La provincia di Bolzano ha fatto una richiesta specifica ma a fronte di tutto questo non si fa nulla. E se le istituzioni alimentano la paura, l’ansia e l’ipertrofia emotiva, non c’è molto da sperare. In questo momento o le istituzioni decidono di prendere le parti dei bambini e del futuro oppure noi ci beccheremo ancora i discorsi dei virologi. E si badi bene che se il potere lo dai ai dentisti tutti domani andranno dal dentista.

Alcuni virologi andrebbero arginati. Per Ricciardi (il rappresentante italiano presso il consiglio dell’OMS, ndr) sembra non esista la fine della pandemia. Starà magari immaginando che debbano essere vaccinati anche i feti? Ed è un consulente del ministro. I bambini fragili vengono colpiti da questa bolla. L’adolescenza è fragile per antonomasia, specie in un mondo che ti ricorda che ci sono pericoli dappertutto. Quando Draghi parla della scuola come bene primario sono pochissimi i ministri che lo sostengono. Cosa si intende quando si dice che occorre convivere con il virus? Devono rispondere. Non possono alimentare le paure. Un’istituzione che alimenta le paure si vede ritorcere contro questa situazione. Il potere politico deve liberare dalle incombenze specie i più giovani come i bambini che non sono stati colpiti dal virus. Dobbiamo fare massa per indurre le istituzioni a liberare le persone dall’ipertrofia emotiva. Oggi le preoccupazioni virali sui bambini non ci sono. L’unica preoccupazione è che i bambini con le restrizioni possono stare male. Dobbiamo liberare quel che possiamo liberare”.