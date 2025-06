“Non vi sentite mai meno degli altri”, l’ultimo saluto di Vincenzo Schettini ai suoi alunni: “Andate sempre avanti, non serve fuggire, ma affrontare” Di

Non è il solito discorso di fine anno scolastico. Quando Vincenzo Schettini, il professore di fisica diventato fenomeno social con oltre 2 milioni di follower, pronuncia il suo “Addio, cari ragazzi”, le sue parole attraversano lo schermo.

Il docente pugliese, creatore del profilo “La fisica che ci piace”, ha trasformato una materia considerata ostica in contenuti virali, dimostrando che l’educazione può essere coinvolgente senza perdere rigore scientifico. Il suo saluto alla classe che ha accompagnato negli ultimi due anni diventa un manifesto pedagogico che va oltre l’aula, toccando tutti quei giovani che hanno trovato nella sua didattica innovativa una nuova passione per la scienza.

Dal burnout al successo: la rivoluzione didattica di un prof “diverso”

La storia di Schettini è emblematica di come la crisi dell’insegnamento tradizionale possa trasformarsi in opportunità. Partito come docente “normale” in un liceo di Bari, ha vissuto sulla propria pelle il burnout che colpisce molti insegnanti: classi demotivate, programmi rigidi, scarsa considerazione sociale della professione.

La svolta è arrivata durante la pandemia, quando la didattica a distanza lo ha costretto a reinventare il proprio approccio. “Ho capito che non serviva fuggire, ma affrontare”, confessa nel suo discorso, sintetizzando un percorso che lo ha portato da insegnante in crisi a influencer educativo di successo.

I suoi video, che spiegano leggi fisiche attraverso esperimenti quotidiani e linguaggio accessibile, hanno raggiunto milioni di visualizzazioni, dimostrando che esiste una fame di conoscenza tra i giovani, purché venga servita nel modo giusto.

La metodologia Schettini si basa su alcuni pilastri rivoluzionari: personalizzazione estrema del rapporto educativo, uso strategico dei social media come strumento didattico, e soprattutto la capacità di trasformare ogni fenomeno fisico in una storia coinvolgente.

I suoi esperimenti con oggetti di uso comune – dalle bottiglie di plastica per spiegare la pressione atmosferica ai palloncini per illustrare l’elettrostatica – hanno reso la fisica tangibile per una generazione cresciuta tra smartphone e videogame. Il successo non è solo numerico: le testimonianze di studenti che hanno cambiato indirizzo di studi dopo aver seguito i suoi contenuti dimostrano l’impatto concreto di questo approccio innovativo.

L’eredità pedagogica: quando l’insegnamento diventa missione sociale

“In questi due anni ho visto dei momenti di estrema bellezza nei confronti delle cose che abbiamo fatto. Quella carica, quel potenziale c’è dentro di voi”, dice Schettini rivolgendosi ai suoi studenti. Parole che racchiudono una filosofia educativa profondamente diversa da quella tradizionale: non più il docente che “riempie” teste vuote, ma l’educatore che risveglia potenzialità già presenti. Il suo messaggio finale – “Non vi sentite mai meno rispetto agli altri. Mai. E andate sempre avanti” – diventa un manifesto contro la dispersione scolastica e l’abbandono dei sogni che caratterizza troppo spesso il percorso formativo.

L’impatto del fenomeno Schettini va oltre i numeri social: ha dimostrato che è possibile democratizzare la conoscenza scientifica, rendendola accessibile anche a chi proviene da contesti svantaggiati. I suoi follower non sono solo studenti liceali, ma anche adulti che hanno riscoperto la passione per la scienza, genitori che seguono le lezioni per aiutare i figli, insegnanti che cercano nuove strategie didattiche.

L’esempio del prof-star pugliese indica una strada possibile: quella di un’educazione che emoziona senza rinunciare al rigore, che usa la tecnologia senza perdere l’umanità, che trasforma ogni lezione in un’avventura della conoscenza.