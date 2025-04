Non solo voti, la lezione di Schettini. Perché la fisica (e la scuola) devono emozionare per conquistare i ragazzi nell’era dei social Di

Vincenzo Schettini, noto come il “professore più amato del web”, ha rivoluzionato l’insegnamento della fisica, rendendola accessibile e coinvolgente. Partendo dalle aule scolastiche, ha conquistato i social network, il teatro e la televisione. Le sue lezioni, diventate virali, dimostrano che la didattica può essere innovativa.

Schettini spiega al Quotidiano di Puglia che online e in teatro può “dettare i miei ritmi, senza l’ansia da prestazione legata ai voti”, a differenza della classe dove “non c’è mai abbastanza tempo per meravigliare”. Questo approccio ha trasformato il suo insegnamento in un vero e proprio fenomeno culturale.

L’armonia tra musica e scienza nella didattica innovativa

Diplomato in violino, Schettini unisce in modo sorprendente arte e fisica. Nei suoi spettacoli, coinvolge il pubblico facendolo cantare con le onde sonore. Sottolinea che “La conoscenza è un tutt’uno” e che “Se si ha il coraggio di esplorarla, si scoprono connessioni incredibili”. La sua didattica innovativa nasce dalla volontà di osare, affermando che “Se avessi avuto paura, non avrei mai creato questo spettacolo. Oggi insegnare non può limitarsi alla cattedra”.

Il suo successo, con eventi sempre sold out e un pubblico eterogeneo, lo ha portato anche in TV con “La Fisica dell’Amore” su Rai 2, dove esplora l’intreccio tra fisica e sentimenti, usando termini come forza, equilibrio e movimento per descrivere sia le leggi scientifiche che le emozioni umane.

Social network e didattica: opportunità e sfide per la scuola

L’ascesa di Vincenzo Schettini sui social network è emblematica dei cambiamenti nell’istruzione. Con milioni di follower, ha dimostrato come piattaforme di intrattenimento possano diventare potenti strumenti educativi, rendendo la fisica popolare. Altri docenti, come Elia Bombardelli per la matematica, hanno seguito percorsi simili.

I vantaggi dell’uso dei social nella didattica includono lezioni sempre disponibili, arricchite da contenuti multimediali, e l’accesso a materiali di alta qualità per studenti di ogni provenienza. Tuttavia, esistono criticità: la necessità di contenuti brevi può banalizzare temi complessi, la diffusione di informazioni non verificate richiede media literacy, e il divario digitale può ampliare le disuguaglianze.

La sfida per le scuole tradizionali è integrare questi strumenti, come dimostrano progetti come #LaScuolaNonFerma, investendo nella formazione dei docenti e in risorse adeguate. I social network non sostituiranno la scuola, ma possono essere alleati per una didattica più inclusiva e moderna.