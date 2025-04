Non solo lezioni, il contest che unisce cinema, sport e sostenibilità per educare al risparmio idrico. Il progetto di Acea in sei regioni Di

Promuovere una cultura dell’acqua tra le giovani generazioni è l’obiettivo di Acea Scuola, l’iniziativa che porta nelle scuole attività di formazione sul ciclo idrico integrato e sull’uso consapevole di questa risorsa.

“Scoprire l’importanza dell’acqua e diffonderne la cultura è fondamentale, perché dietro questo elemento essenziale c’è un grande lavoro industriale per portarla dalla natura alle nostre case e restituirla in modo sicuro“, ha dichiarato Claudio Cosentino, presidente di Acea Ato 2. Il progetto, già attivo in Lazio, Campania, Umbria, Toscana, Molise e Valle d’Aosta, mira a sensibilizzare gli studenti sul valore dell’acqua e sugli sforzi necessari per garantirne la sostenibilità futura.

Un percorso didattico tra teoria e pratica

Oltre alle lezioni in classe, Acea Scuola coinvolge i ragazzi in attività interattive, mostrando il funzionamento degli impianti e il percorso dell’acqua dalla sorgente al rubinetto. L’iniziativa si arricchisce con il contest nazionale “Alla ricerca della goccia perduta: riuso e risparmio dell’acqua”, che invita gli studenti a realizzare un cortometraggio sul tema idrico. I vincitori riceveranno voucher per materiale didattico e parteciperanno all’Acea Acqua Edu-Camp, un campus che unisce educazione ambientale e sport acquatici. “Comprendere lo sforzo dietro ogni goccia d’acqua è il primo passo per un consumo responsabile”, ha aggiunto Cosentino.

Verso una maggiore consapevolezza idrica

L’iniziativa si espanderà presto in altre regioni, confermando l’impegno di Acea nella diffusione di una civiltà dell’acqua tra i più giovani. Con laboratori, giochi educativi e competizioni creative, il progetto mira a formare cittadini più attenti e responsabili, pronti a tutelare una risorsa sempre più preziosa. L’approccio multidisciplinare, che unisce scienza, tecnologia e creatività, dimostra come l’educazione ambientale possa essere coinvolgente e ispirare nuove generazioni di custodi dell’acqua.