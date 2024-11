Non mandano il figlio a scuola, genitori denunciati in Sardegna per inosservanza dell’obbligo scolastico Di

I Carabinieri di Villasimius hanno denunciato due genitori per inosservanza dell’obbligo di istruzione del figlio minorenne, iscritto alla scuola media.

L’indagine è partita da una segnalazione della dirigente scolastica, preoccupata per le ripetute assenze del ragazzo durante i mesi di ottobre e novembre. Dalle verifiche effettuate, sembrerebbe che i genitori non abbiano fornito alcuna giustificazione per le mancate frequenze scolastiche del figlio, violando l’obbligo di garantire l’istruzione del minore.

I Carabinieri hanno informato l’Autorità Giudiziaria ordinaria e minorile e stanno proseguendo le indagini per accertare le responsabilità e le motivazioni alla base di questo abbandono scolastico. L’obiettivo è comprendere le ragioni che hanno spinto i genitori a interrompere il percorso scolastico del figlio e intervenire per tutelare il suo diritto all’istruzione.