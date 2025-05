Non chiude le scuole per allerta meteo, gravi minacce al sindaco di Reggio Calabria: “Molti di loro sono ragazzi. L’odio non è mai normale” Di

Adesso anche l’allerta meteo è diventata terreno di scontro, come se fosse tutto un gioco, come se fosse tutto facile. Davvero si può arrivare a scrivere “muori”, “ti brucio la casa”, “spero che esplodi” per una allerta meteo?”: lo scrive su Facebook il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

“Rendo pubblici questi messaggi non per ricevere solidarietà, ma perché quello che scrivono queste persone (molti di loro sono ragazzi) è probabilmente frutto di ciò che vedono, di ciò che sentono, di una incitazione all’odio che non può essere sottovalutata perché non è normale. L’odio non è mai normale” aggiunge.

“Rendo pubblici questi messaggi – continua – che non sono i primi di questi anni, perché queste cose non hanno solo un profilo giudiziario ma anche sociale. E forse è arrivato il momento di fermarci e capire che si sta davvero perdendo il senso della misura. In una comunità, se c’è una difficoltà ci si unisce e si lavora per uscirne.

Come anche nella nostra città è successo più volte in passato. Altri uomini, altri tempi” conclude.