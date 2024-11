Nomine in ruolo, fase 1 Veneto: avviso AAAA, A011, A013 Di

Firmato dalla Direzione generale dell’USR Veneto l’atto di ripartizione dei 4.414 posti per nomine in ruolo di docenti per il Veneto. Ora si procederà alle assegnazioni delle cattedre sulla base delle graduatorie sinora approvate dei concorsi straordinari banditi quest’anno.

Lo comunica l’Usr Veneto con una nota.

Non tutte le procedure concorsuali sono infatti giunte al termine, per cui sono previste nomine scaglionate, man mano che le graduatorie verranno approvate, tanto che verso la fine dell’anno potremmo avere l’immissione in ruolo di quasi 2.800 docenti in Veneto.

I primi ad essere nominati in ruolo saranno i docenti che appartengono alle graduatorie concorsuali già approvate e definite (c’è anche qualche nomina dalle graduatorie ad esaurimento e da alcune graduatorie concorsuali non ancora esaurite); queste procedure di nomina dovranno svolgersi entro il 31 agosto. Una seconda serie di nomine sarà effettuata per quelle graduatorie che saranno definite dopo il 1° settembre; si prevede che queste immissioni in ruolo si svolgeranno sino almeno al 10 dicembre.

Questa seconda serie ha obbligato a riservare una serie di posti su ciascuna graduatoria, posti su cui sarà nominato un supplente a tempo determinato fino appunto all’arrivo “dell’avente diritto”. Complessivamente, queste due operazioni potrebbero portare in cattedra 2.800 docenti. Per i rimanenti posti del contingente veneto, le nomine dovranno attendere il risultato dei concorsi che si concluderanno più tardi.

“Alcuni concorsi stanno arrivando a conclusione con la definizione delle graduatorie – commenta Marco Bussetti, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto –, in particolare quelli previsti dal PNRR. Gli uffici dell’USR Veneto hanno già predisposto il riparto e siamo pronti per le nomine. Mano a mano che le graduatorie si definiranno, siamo pronti a immettere in ruolo. Da queste operazioni di nomina deriva un indubbio vantaggio, ovvero l’aumento dei docenti stabilizzati. Le scuole possono contare su collegi docenti sempre più stabili nel tempo. Aggiungo un ringraziamento a tutto il personale e i dirigenti degli uffici dell’Usr Veneto per l’impegno, la competenza e l’attenzione al fine di assicurare un corretto avvio dell’anno scolastico”.

Contingente

Disponibilità

Fase 1 dal 10 al 12 agosto

L’USR comunica che è aperta la fase 1 per i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) e nelle graduatorie di cui:

al D.D.G. n. 106/2016, limitatamente alle graduatorie di merito non esaurite per i posti comuni della scuola secondaria;

al D.D.G. n. 85/2018, limitatamente alle graduatorie di merito non esaurite per i posti comuni della scuola secondaria;

al D.D.G. n. 1546/2018, limitatamente alla graduatoria di merito per l’infanzia non ancora esaurita;

al D.D. n. 499/2020, limitatamente ai vincitori dei concorsi per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado;

al D.D.G. n. 1330/2023;

al D.D.G. n. 2575/2023;

al D.D.G. n. 2576/2023

Avviso

Avviso AAAA, A011, A013

L’USR per il Veneto pubblica l’avviso sull’apertura della fase 1 per le classi di concorso AAAA, A011, A013. Domande aperte fino al 14 agosot.

