Nomina in ruolo docenti non pervenuta via mail: fa fede decreto dell’USR. Chiarimenti Toscana Di

L’USR Toscana pubblica una nota di chiarimenti in merito ad alcune richieste arrivate da alcuni candidati destinatari di contratto a tempo indeterminato che non hanno ricevuto la comunicazione tramite mail di conferma della nomina in ruolo.

Ciò è accaduto per problemi tecnici.

Ad ogni buon conto l’USR sottolinea che “i provvedimenti cui fare riferimento per le immissioni in ruolo sono i decreti direttoriali pubblicati sul sito di questo U.S.R”.

I docenti nominati in ruolo dovranno presentarsi per la presa di servizio venerdì 1° settembre la sede indicata nel decreto di nomina.