No smartphone fino a 14 anni e social fino a 16, la petizione raggiunge 100mila firme

Il Consiglio regionale delle Marche ha sottoscritto la petizione promossa dal Centro PsicoPedagogico per l’Educazione e la Gestione dei Conflitti, che propone di vietare l’uso dello smartphone ai minori di 14 anni e l’accesso ai social network ai minori di 16. Dino Latini, Presidente dell’Assemblea legislativa, ha dichiarato, durante la trasmissione Specchio dei tempi su RaiNews24,: “Un’azione concreta per proteggere le nuove generazioni”. L’iniziativa ha raccolto oltre 100.000 firme, tra cui quelle di esperti come Daniele Novara e Alberto Pellai, e di personalità del mondo dello spettacolo come Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino

Iniziative in altre regioni italiane

Anche in altre regioni italiane si stanno sviluppando iniziative simili. In Lombardia, ad esempio, alcuni istituti scolastici hanno adottato regolamenti interni per limitare l’uso degli smartphone durante l’orario scolastico. In Emilia-Romagna, alcune associazioni di genitori promuovono campagne di sensibilizzazione sull’uso consapevole dei dispositivi digitali tra i minori.

Tendenze internazionali: restrizioni in crescita

A livello globale, diversi paesi stanno introducendo normative per regolare l’accesso dei minori a smartphone e social media:

Australia: nel 2024, il governo ha approvato una legge che proibisce l'uso dei social media ai minori di 16 anni, con multe fino a 50 milioni di dollari australiani per le piattaforme che non rispettano la normativa;

Francia: è stata introdotta l'obbligatorietà del consenso dei genitori per l'accesso ai social media da parte dei minori di 15 anni, con l'obiettivo di rafforzare la protezione dei dati personali;

Regno Unito: il Parlamento sta valutando una proposta di legge per vietare l'uso degli smartphone nelle scuole e innalzare l'età minima per il consenso al trattamento dei dati personali da 13 a 16 anni;

: il Parlamento una proposta di legge per e innalzare l’età minima per il consenso al trattamento dei dati personali da 13 a 16 anni; Brasile: nel gennaio 2025, è entrata in vigore una legge federale che limita l’uso degli smartphone nelle scuole, consentendolo solo per scopi educativi o in caso di necessità sanitarie.

Proposta di legge per limitare l’accesso ai social ai minori

L’iniziativa parlamentare per la tutela dei giovani

Nel contesto delle iniziative volte a regolamentare l’accesso dei minori ai social media, è attualmente in discussione in Parlamento un disegno di legge, a prima firma della senatrice Lavinia Mennuni di Fratelli d’Italia. La proposta mira a vietare l’uso dei social network ai minori di 15 anni, con l’obiettivo di proteggere la salute e la sicurezza dei giovani utenti. La senatrice Mennuni ha sottolineato che l’uso smodato dei social può portare a problemi come ansia, disturbi del sonno e dell’alimentazione, evidenziando la necessità di un intervento normativo per affrontare queste problematiche.

La proposta ha ricevuto il sostegno di diverse forze politiche, che hanno deciso di far confluire nel testo della senatrice Mennuni le proposte precedentemente presentate in Parlamento. Inoltre, la proposta di legge prevede l’introduzione di meccanismi di verifica dell’età per l’accesso ai social network, al fine di garantire che le restrizioni siano effettivamente applicate. .