“No alle prove Invalsi”: il 7 maggio sciopero scuola. Avviso Ministero Di

Con avviso del 29 aprile il Ministero dell’istruzione e del merito per il 7 maggio 2025 sono state indette diverse forme di astensione dal lavoro che coinvolgono il personale scolastico su scala nazionale. In particolare, è previsto uno sciopero per l’intera giornata da parte di Cobas Scuola Sardegna, con l’adesione di FISI, Sindacato Sociale di Base, Cobas Scuola di Grosseto, Cagliari e Umbria. L’azione riguarda “tutto il personale docente, ata, educativo e dirigente”, sia a tempo determinato che indeterminato, impegnato nelle sedi italiane ed estere e Cobas Scuola, che ha proclamato lo sciopero per “il personale docente, educativo ed ata” delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

In parallelo allo sciopero nazionale, alcune sigle hanno promosso uno sciopero breve, limitato alla scuola primaria e mirato alle attività legate alle prove INVALSI.

Sciopero breve di SGB e CUB SUR

Le due organizzazioni hanno indetto:

uno sciopero breve per la giornata del 7 maggio, relativo alle attività di somministrazione dei test INVALSI nella classe seconda (prova di lettura) e nella classe quinta (prova di Italiano);

uno sciopero delle attività di correzione e tabulazione dei test, a partire dal 7 maggio e per tutta la durata della correzione, secondo il calendario definito da ciascuna scuola.

È stato inoltre specificato che lo sciopero può assumere la forma di un’astensione nella “prima ora” se riferito alla somministrazione, oppure dell’”ultima ora” del turno pomeridiano in caso di correzione o consegna dei test.

Adesione di Unicobas Scuola&Università

Anche Unicobas ha proclamato uno sciopero breve riferito alle attività funzionali all’insegnamento connesse alle prove INVALSI nella scuola primaria. L’astensione si articola come segue:

“prima ora” per il personale del turno antimeridiano;

“ultima ora” per il personale del turno pomeridiano.

Sono inclusi anche i compiti di correzione delle prove, che rientrano tra le attività oggetto dell’astensione.