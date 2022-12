Niente presepe a scuola, solo l’albero. Il parroco non ci sta: “Motivazioni discutibili” Di

Classica come il Natale arriva la polemica sul presepe a scuola. Come segnala L’Eco del Molise, in un istituto scolastico di Belmonte del Sennio disputa sul presepe.

Il parroco del Paese bolla come “discutibili” le motivazioni addotte per giustificare il mancato allestimento. “I ragazzi della nostra scuola elementare e dell’infanzia di Belmonte, – spiega il sacerdote – per motivazioni legate alla laicità e al rispetto dei bambini di altra fede presenti nella scuola, motivazioni per il sottoscritto alquanto discutibili, quest’anno non rappresenteranno la Natività, segno del Natale, ma faranno una recita sul tema dell’Albero di Natale. Questa occasione, ricordando anche la bella esperienza del dono dell’abete bianco al Papa, mi è opportuna per far conoscere a tutti il significato dell’Albero, che è anch’esso, purtroppo, un segno cristiano del Natale”.

E ancora: “L’albero, con le sue luci, ricorda Gesù che viene a rischiarare le nostre tenebre, la nostra esistenza spesso rinchiusa nell’ombra del peccato, della paura, del dolore. E ci suggerisce un’ulteriore riflessione: come gli alberi, così anche gli uomini hanno bisogno di radici”.