Niente mascherina in Valsusa per l’infanzia. Si useranno le visiere

Niente mascherine in Alta Val Susa. Nelle scuole dell’infanzia del comprensorio montano in Piemonte le maestre e i bambini useranno le visiere.

Lo ha fatto sapere una dirigente scolastica che sul sito ValsusaOggi ha dichiarato: “Posso fin d’ora comunicare che per i bambini dell’infanzia le mascherine non saranno prescritte e che le stesse maestre non le indosseranno per loro sono stata acquistate visiere leggere e trasparenti, in modo che i bambini possano sempre vederle in volto”.

La misura protettiva alternativa non dovrebbe riguardare le maestre delle primarie. Per loro è previsto l’uso della mascherina, mentre è in fase di valutazione quale delle due misure riservare ai bambini da 6 a 10 anni.

Per assicurare la mascherina alle maestre, la dirigente scolastica assicura di aver “già fatto arrivare a scuola una grossa fornitura per i docenti. Le indicazioni per l’utilizzo da parte dei bambini ci verranno date a fine agosto, anche per verificare l’andamento del contagio”.