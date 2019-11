“New Design 2019” arti e tecnica al Museo dei Fori Imperiali, inaugurazione oggi 6 novembre

inviato dal liceo artistico statale Enzo Rossi – Sarà inaugurata oggi 6 novembre, presso i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali di Roma, la mostra New Design 2019, manifestazione giunta alla decima edizione, sostenuta e finanziata dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del MIUR, al fine di promuovere la cultura artistica in Italia, premiando la capacità degli istituiti d’arte di essere volano di innovazione e di trasformazione dei tradizionali luoghi di insegnamento in laboratori di ricerca e di esplorazione dei più svariati linguaggi espressivi.