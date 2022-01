Neoassunti e Covid: visite in scuole innovative restano in presenza, salvo deroghe ministeriali. Indicazioni Usr Piemonte Di

Considerato il perseguire dell’emergenza epidemiologica l’Ufficio scolastico per il Piemonte fornisce ulteriori indicazioni sulle tempistiche per lo svolgimento delle visite in scuole innovative dei docenti che svolgono l’anno di prova e formazione.

Nella nota del 21 gennaio viene indicato di:

1. Mantenere le visite innovative in presenza, salvo successiva deroga ministeriale in merito;

2. Le visite dovranno essere effettuate esclusivamente nel mese di aprile 2022, in quanto il percorso formativo dovrà concludersi in tempo utile per la valutazione dei docenti, che solitamente avviene nel mese di maggio per potersi concludere

nell’anno scolastico di riferimento.

3. Cautelativamente, i docenti neoassunti dovranno iscriversi con riserva – qualora non fosse possibile effettuare il visiting – a laboratori in pari numero di ore (considerando che il periodo di formazione si intende superato con la frequenza ad almeno il 75% del monte ore comprensivo dei laboratori e degli incontri iniziali e finali);

4. Le Scuole ospitanti dovranno inviare il calendario alle Scuole Polo e alle scuole di servizio dei docenti neoassunti, così come da elenco allegato;