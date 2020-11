Docenti neoassunti, chi deve svolgere l’anno di prova e chi no. Chiarimenti Di

L’Usr per la Toscana ha pubblicato una nota di chiarimento, la numero 15382, per i docenti neoassunti: chi deve svolgere l’anno di prova e chi no.

Devono svolgere l’anno di prova tutti i docenti:

neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;

assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo;

del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo; che, in caso di valutazione negativa, ripetano il periodo di formazione e prova;

che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.

NON devono svolgere il periodo di prova i docenti:

che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;

che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;

già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;

che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado.

La nota 28730/2020

La nota dell’Usr Toscana