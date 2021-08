Neo Dirigenti Scolastici: scelta della scuola, ecco quelle disponibili e modalità NOTA Ministero Di

La graduatoria del Concorso Dirigenti scolastici bandito nel 2017 sta per esaurirsi. Con le 387 immissioni in ruolo per l’imminente anno scolastico 2021/22, rimangono poco più di 500 aspiranti DS che verranno assunti il prossimo anno. Nuovo concorso DS in arrivo? Nel frattempo gli USR hanno pubblicato l’elenco delle sedi disponibili per i nuovi Presidi.

Immissioni in ruolo Dirigenti scolastici 2021/22 – I numeri a livello nazionale

Immissioni in ruolo Dirigenti Scolastici anno scolastici 2021/22: il Ministero ha autorizzato 450 posti, così ripartiti:

54 trattenimenti in servizio [sono quei Dirigenti scolastici che potrebbero andare in pensione in base all’età ma fanno domanda per rimanere al loro posto]

387 posti per scorrimento dalla Graduatoria dell’ultimo concorso DS bandito nel 2017;

9 posti dalla graduatoria del concorso DS 2011 in Campania.

L’assegnazione dei neo dirigenti Scolastici alle regioni

Il Ministero ha pubblicato il 12 agosto una ulteriore rettifica alla graduatoria del concorso Dirigenti Scolastici utile alle immissioni in ruolo e in data 16 agosto le assegnazioni alle regioni per l’anno scolastico 2021/22.

Assegnazioni delle sedi destinate ai neoDirigenti 2021/22

In questi giorni, gli Uffici Scolastici Regionali stanno pubblicando l’elenco delle sedi vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità dei Dirigenti Scolastici 2021.

Gli aspiranti assegnati alle varie regioni, saranno invitati ad indicare l’ordine di preferenza delle sedi.

nota_dirigenti_concorso assunzioni 2021

I dirigenti scolastici neo assunti beneficiari della L. 104/92, per sé o per i propri congiunti, potranno effettuare la scelta, con diritto di precedenza, delle Istituzioni scolastiche disponibili nell’ambito della Regione di assegnazione.

Le istituzioni scolastiche sulle quali è assegnato un dirigente scolastico con incarico nominale andranno pertanto pubblicizzate, riportando anche la durata presuntiva del periodo trascorso “in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico dell’Amministrazione del MIUR”, e rese disponibili per il conferimento di incarico ai neo-DS.

ELENCO ISTITUZIONI SCOLASTICHE DISPONIBILI PER CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI – A.S. 2021/2022

ABRUZZO

CALABRIA

EMILIA – ROMAGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

MARCHE

PIEMONTE

PUGLIA

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

UMBRIA

VENETO

aggiornato al 16/08/2021