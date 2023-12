Natale cancellato in una scuola a Livorno? La dirigente scolastica smentisce: “Falso, si continua a festeggiarlo” Di

Un acceso dibattito si è sviluppato a Livorno, con il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Alessandro Perini, che ha sollevato una questione controversa riguardante le celebrazioni natalizie in una scuola della città toscana.

Secondo Perini, agli studenti è stato chiesto di realizzare biglietti augurali per un “felice inverno”, anziché per il tradizionale Natale. La dirigente scolastica dell’istituto ha prontamente respinto queste affermazioni.

Perini ha espresso forte preoccupazione su ciò che percepisce come un tentativo di allontanarsi dalle tradizioni italiane e cristiane. Il consigliere comunale sostiene che il Natale sia stato intenzionalmente escluso dalle celebrazioni scolastiche per non offendere altre etnie. Secondo il consigliere, questa scelta non solo nega le radici culturali del paese, ma priva anche i bambini di valori umani universali, simboleggiati dalla storia di Natale.

In risposta, la dirigente scolastica ha chiarito che la decisione di creare biglietti per il solstizio d’inverno era parte di un’attività didattica alternativa e non un tentativo di cancellare il Natale. La preside ha sottolineato che il Natale continua a essere festeggiato nella scuola, nel rispetto delle diverse tradizioni e culture presenti tra gli studenti.