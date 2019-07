Naspi supplenti ed esonero dall’obbligo di DID: chiarimenti

Buongiorno.

Leggevo l’articolo sulla Naspi e come procedere telematicamente.

Nel caso personale, io mio contratto è al 31 agosto, ma a settembre non mi ritroverò in Sicilia (regione di residenza) per via del Corso di specializzazione insegnamento a Milano.

Grazie.

La normativa sulla Naspi prevede la sottoscrizione del PSP. Quella dei supplenti precari è però una situazione particolare rispetto alla generalità degli altri lavoratori che perdono il lavoro. Chi ha la scadenza della supplenza, confida normalmente che a settembre troverà un nuovo incarico. Ipotesi quest’anno molto probabile vista la necessità di coprire i posti vacanti per uscita quota 100. Ecco perché si è diffusa una prassi consolidata ma non scritta presso i centri per l’impiego. Sarebbe una perdita di tempo per tutti chiamare i supplenti ben sapendo che a settembre o nei prossimi mesi saranno nuovamente occupati a scuola. Se invece a settembre questo non dovesse succedere, la persona che percepisce la Naspi dovrà adeguarsi alle regole per tutti i lavoratori (quindi rendersi disponibile presso i CPI). Una circolare della Regione Lombardia dello scorso anno mette nero su bianco quanto appena spiegato.