Naspi, domanda docenti e ATA entro 68 giorni dalla data di cessazione del contratto. Nota Arpal Puglia

Una nota dell’Arpal Puglia fornisce indicazioni sulla presentazione della domanda Naspi nell’anno 2022. Il personale con contratto in scadenza a giugno o nei primi mesi di luglio può presentare domanda dal giorno successivo alla cessazione ed entro i 68 giorni successivi.

La domanda può essere presentata online sul sito dell’Inps.

La domanda di Naspi equivale a Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DIO).

Pertanto il personale che presenta domanda di Naspi non dovrà più presentarsi al CPI per il rilascio della DIO.

Solo in caso di mancata assunzione all’avvio del nuovo anno scolastico, qualora permanga lo stato di disoccupazione acquisito per il tramite della presentazione della domanda di NASPI/DID, gli utenti interessati dovranno autonomamente attivarsi presso il CPI di competenza, a partire dal 13 settembre per concordare tempi e modalità per la conferma dello stato di disoccupazione e la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato.

