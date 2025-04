Nasce Urban MIS: dati e AI per la strategia territoriale, in collaborazione con Evolution Group

Urban MIS, spin-off dell’Università di Salerno, nasce con l’obiettivo di offrire strumenti innovativi per misurare e valorizzare l’identità di città e destinazioni turistiche. In collaborazione con Evolution Group, tech company leader nel settore web e pubblicitario, Urban MIS utilizza intelligenza artificiale e analisi avanzata dei dati per supportare enti pubblici e operatori turistici nel prendere decisioni strategiche basate su dati oggettivi.

Investire sui territori significa comprendere come vengono percepiti e intervenire con azioni mirate per migliorarne l’attrattività e la competitività. La piattaforma Urban MIS analizza big data, social media e fonti tradizionali per generare KPI personalizzati e visualizzazioni interattive, offrendo insight dettagliati sulla notorietà e percezione dei luoghi. Questo consente di ottimizzare gli investimenti in promozione e strategie di branding, rendendoli più efficaci e misurabili.

Marco Lenoci, Amministratore Delegato di Evolution Group, commenta: “Questa collaborazione rappresenta un passo avanti decisivo nell’uso dei dati e dell’intelligenza artificiale per il branding territoriale. Crediamo nell’AI come strumento etico e strategico per valorizzare i territori, migliorare le strategie di sviluppo locale e creare un impatto positivo e sostenibile sulle comunità.”

Il Professor Francesco Polese, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso UNISA, aggiunge: “L’unione tra ricercatori accademici ed esperti di tecnologie d’avanguardia permette di offrire alle amministrazioni e agli operatori turistici strumenti innovativi per governare e promuovere i territori con maggiore efficacia.”

Con un focus iniziale su city brand awareness e turismo, il modello sviluppato da Urban MIS è scalabile e applicabile anche ad altri settori, come il branding commerciale e la comunicazione aziendale. L’obiettivo è supportare imprese e istituzioni nel rafforzare la propria identità e competitività attraverso un approccio basato sui dati e sull’analisi scientifica delle percezioni di mercato.