Musei gratis, Sangiuliano: “Italia è già molto generosa. Sogno la cultura diventare valore aggiunto dell’economia” Di

“Oggi ricaviamo dai biglietti dei musei circa 240 milioni di euro l’anno, possiamo incrementare tantissimo se non raddoppiare le entrate e reinvestire per il mantenimento, i servizi a cittadini e turisti per moltiplicare il sistema culturale del Paese. L’Italia è la prima super potenza sulla cultura, per la fortuna della sua storia”.

Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a SkyTg24.

Musei gratis? “L’Italia è già molto generosa su questo fronte. Io d’estate vado a Positano, vedo panfili da 100 milioni di dollari, ci sono suite da 20mila euro a notte, perchè non possiamo far pagare i 17.50 euro del biglietto per visitare Pompei?“. Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a SkyTg24.

Il sogno più ambizioso? “Fare della cultura il valore aggiunto anche della economia. Il grande sogno è aprire la cultura, tutti gli italiani si devono sentire eredi di una grande tradizione. Vorrei gli italiani all’altezza del loro passato, del Rinascimento, dell’Umanesimo ma anche del Diritto, della poesia e della letteratura. C’è tantissimo da fare, passo dopo passo“.