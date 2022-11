Musei gratis, non solo la prima domenica del mese: si pensa ad altre date come 2 giugno o 4 novembre Di

Grande affluenza di visitatori ieri in musei e parchi archeologici per la prima domenica gratuita del mese. I dati sono stati resi disponibili dal MiC. Si pensa ad estendere la gratuità in altre date come il 2 giugno o il 4 novembre.

“Dati molto positivi che confermano che le domeniche gratuite vanno assolutamente mantenute – ha commentato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano – e che anzi possiamo pensare a delle altre giornate di gratuità in occasione di alcune date fondamentali per la storia della nostra Nazione come il 2 giugno o il 4 novembre”.

Ecco i dati di ieri:

– 23.404 Parco Archeologico del Colosseo,

– 21.817 Parco Archeologico di Pompei,

– 9.240 Galleria degli Uffizi,

– 8.932 Giardino di Boboli,

– 7.710 Reggia di Caserta,

– 7.649 Palazzo Reale di Napoli,

– 7.516 Villa Adriana e Villa d’Este,

– 7.234 Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo,

– 6.909 Palazzo Pitti,

– 6.050 Galleria dell’Accademia di Firenze,

– 5.307 Musei Reali di Torino,

– 4.899 Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma,

– 4.285 Museo Archeologico Nazionale di Napoli,

– 4.656 Museo nazionale romano

– 3.851 Parco archeologico di Ostia antica,

– 3.702 Parco Archeologico di Ercolano,

– 3.442 Museo di Capodimonte,

– 3.265 Palazzo Ducale di Mantova,

– 2.900 Musei del Bargello,

– 2.840 Gallerie nazionali di arte antica di Roma (2.259 sede di Palazzo Barberini; 581 sede di Palazzo Corsini),

– 2.602 Parco archeologico dei Campi Flegrei,

– 2.569 Pinacoteca Nazionale di Bologna,

– 2.530 Gallerie dell’Accademia di Venezia,

– 2.394 Pinacoteca di Brera,

– 2.293 Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia,

– 2.254 Castello di Miramare di Trieste (4.127 nel Parco storico),

– 2.199 Parco Archeologico di Paestum e Velia,

– 1.992 Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria,

– 1.800 Galleria Borghese,

– 1.735 Complesso monumentale della Pilotta,

– 1.584 Museo del Cenacolo Vinciano,

– 1.481 Gallerie Estensi,

– 1.430 Rocca Demaniale di Gradara,

– 1.295 Villa della Regina, Torino,

– 1.214 Palazzo Carignano, Torino,

– 1.202 Museo nazionale etrusco di Villa Giulia,

– 1.167 Parco Archeologico dell’Appia antica,

– 1.130 Galleria Spada di Roma,

– 1.035 Galleria Nazionale delle Marche,

– 997 Museo archeologico nazionale di Taranto,

– 929 Palazzo Reale di Genova (+464 Palazzo Spinola),

– 906 Galleria Nazionale dell’Umbria.

Ricordiamo che i docenti hanno la possibilità di visitare gratis musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali. Scheda con le info utili