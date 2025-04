Muore studente di 18 anni durante una gita scolastica in Spagna Di

Studente, originario della Campania, di 18 anni, è deceduto mentre si trovava in gita scolastica in Spagna. La notizia ha cominciato a circolare nella serata del 29 marzo, lasciando sgomenti familiari, amici, compagni e insegnanti.

Le ipotesi sulle cause del decesso

Secondo le prime ricostruzioni, lo studente sarebbe stato ricoverato in ospedale a seguito di una febbre alta, causata da un probabile virus influenzale. Le sue condizioni si sarebbero poi aggravate fino al decesso. Tra le possibili cause viene ipotizzata una miocardite insorta in conseguenza dell’infezione. Le autorità spagnole stanno seguendo il caso in stretto contatto con l’ambasciata italiana, mentre la famiglia si è recata immediatamente in Spagna dopo aver appreso la notizia. La salma del giovane sarà riportata in Italia nei prossimi giorni.

Il messaggio della comunità scolastica

Quello che conta è l’amore. Avrei dovuto saperlo, ma non lo sai mai abbastanza, che quello che conta è l’amore. Non posso, non sono in grado, di dire parole ai Genitori. Perdere così , nel fiore della vita, un figlio, un “amato giglio” e rimanere nello strazio, merita solo silenzio e rispetto. A noi lascia solo dolore e senso di vuoto, che ci accomuna di fronte a una perdita improvvisa e inaccettabile. La domanda da cui tutti fuggiamo è perchè non a noi, perchè LUI. Ai suoi compagni, ai suoi amici la lezione è arrivata nel momento migliore della vita, prima degli Esami di Stato, durante il viaggio del quinto anno. La letteratura e la filosofia, con cui pretendiamo di spiegare il senso della vita e della morte, hanno ceduto il passo. Il figlio di tutti ha dato a tutti noi “l’ultima lezione” : solo l’amore conta, il resto non esiste.