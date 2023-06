Morte Berlusconi, Emiliano: “Finirà sui libri di storia a scuola. Supererà perfino Giolitti” Di

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante una recente intervista rilasciata a Tagadà su La7, ha espresso convinzione riguardo al ruolo che Silvio Berlusconi avrà nei libri di storia scolastica.

Emiliano ha spiegato come Berlusconi potrebbe occupare molte pagine nei testi delle scuole medie ed elementari, forse superando persino l’importanza di storiche figure politiche come Giovanni Giolitti. Questo scenario, ha aggiunto, potrebbe presentare un contrasto con il ruolo relativamente minore che molti esponenti del centrosinistra potrebbero avere in questi stessi libri.

Emilano ha poi riflettuto sulle innovazioni apportate da Berlusconi, sottolineando come siano state in molti aspetti straordinarie e rappresentino una rottura epistemologica delle categorie di conoscenza della politica.

Riferendosi ai funerali di Berlusconi, Emiliano ha commentato come questi siano stati funzioni di Stato, con la presenza di tutte le principali istituzioni. Ha quindi omaggiato l’ex premier come una figura politica che ha avuto un ruolo di grande rilevanza nella storia italiana.

Emiliano ha concluso le sue osservazioni notando come il funerale sembrasse tratto da un film di Sorrentino, con tutti i presenti riuniti attorno alla bara di un uomo che ha cambiato le vite di quasi tutte le persone presenti, e di moltissimi italiani.