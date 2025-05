Montezemolo: “Molti mestieri gli italiani non vogliono farli. Formazione drammatica, servono centri con capitale privato contro l’immobilismo” Di

Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Italo e della Fondazione Telethon, ha lanciato un allarme sulla formazione professionale durante il Festival dell’economia di Trento.

“Il tema della formazione sta diventando drammatico”, ha dichiarato l’ex presidente di Confindustria, proponendo la creazione di centri di formazione anche con capitale privato attraverso un “grande spirito di squadra” tra Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura, Coldiretti e tutte le associazioni di categoria.

L’intervento si inserisce nel dibattito sulla carenza di figure professionali qualificate che sta colpendo diversi settori dell’economia italiana.

Censimento delle professioni e collaborazione pubblico-privato

Montezemolo ha delineato una strategia operativa partendo da un censimento delle figure professionali necessarie al sistema produttivo. “Se io fossi ancora il presidente di Confindustria lo lancerei”, ha affermato, sottolineando come tutti i settori abbiano bisogno di reperire persone qualificate.

Il presidente ha evidenziato una criticità particolare: “Molti mestieri gli italiani non vogliono farli”, rendendo necessaria una formazione mirata sia per gli immigrati sia per i giovani a rischio di esclusione sociale.

La proposta prevede una stretta collaborazione con il mondo della scuola per creare un sistema integrato di formazione che risponda alle reali esigenze del mercato del lavoro.

Allarme per il settore manifatturiero e denuncia dell’immobilismo

L’ex numero uno di Confindustria ha lanciato un particolare allarme per il settore manifatturiero: “Il nostro rimane un Paese manifatturiero e si rischia veramente di non trovare più persone”. Montezemolo ha concluso il suo intervento con una dura critica all’attuale situazione: “Sul tema della formazione, purtroppo, sento un silenzio di tomba, c’è un grande immobilismo“.