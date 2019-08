Monfalcone, Ascani (PD): imbarazzante il silenzio di Bussetti. Intervenga a tutela della libertà di insegnamento

La capogruppo in Commissione Cultura alla Camera del PD, Anna Ascani, ha definito “imbarazzante l’assordante silenzio” del Ministro Bussetti in merito all’iniziativa del sindaco di Monfalcone che intende attivare uno sportello d’ascolto riservato contro i docenti di sinistra.

Troppi docenti di sinistra, Sindaco Monfalcone chiama Garante

La Ascani, come riferisce Repubblica, ha lanciato un appello a Bussetti, sottoscritto da tutti i deputati Democratici della commissione cultura, i quali affermano:

“come membri della commissione cultura della Camera chiediamo al ministro dell’Istruzione di far sentire la sua voce a tutela della libertà d’insegnamento e più in generale del mondo della scuola sotto attacco da parte di personaggi di questo genere, che vorrebbero minarne l’indipendenza e condizionare il lavoro dei docenti attraverso minacce. Nell’esprimere la nostra solidarietà alla comunità scolastica di Monfalcone annunciamo che depositeremo quanto prima un’interrogazione affinché il ministro chiarisca la sua posizione riguardo queste minacce e ci dica come intende evitare simili tentativi di condizionamento”.

Sulla vicenda è intervenuta anche la senatrice Malpezzi, vice presidente del gruppo PD al Senato:

“Non so come abbia intenzione di fare, ma il semplice fatto che abbia anche solo pensato ad una cosa del genere è vergognoso e pericoloso. Mi auguro che i genitori e gli insegnanti tutti, non solo quelli che hanno la sfortuna di insegnare nel comune amministrato da una così, si facciano sentire. E lo stesso ministro Bussetti dica qualcosa a difesa del corpo docenti. Altrimenti è complice. Oggi deposito una interrogazione sull’argomento. Anche perché non vorrei che questa illuminatissima sindaca si sia arrabbiata perché a scuola i docenti parlano dei principi e dei valori della Costituzione. Indubbiamente in contrasto con quanto lei, con le sue uscite, sta facendo”.

All’appello dei deputati del PD della Commissione Cultura della Camera si aggiunge, dunque, un’apposita interrogazione presentata dalla Malpezzi.