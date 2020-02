MOF: firmato definitivamente il CCNI, assegnate economie a.s. 15/16

Oggi, 13 febbraio, al Ministero dell’istruzione è stato definitivamente firmato il CCNI sul Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF) 2019/2020.

E’ stato fornito un resoconto sullo stato delle assegnazioni dei fondi agli uffici scolastici titolari della contrattazione integrativa regionale.

Secondo il rapporto per l’anno 2012/13 il Ministero ha già provveduto ad assegnare le risorse a tutte le regioni, tranne la Basilicata, che non ha ancora fatto pervenire il proprio CIR.

Per gli anni successivi, il Ministero ha fornito una tabella dove sono evidenziati gli importi che a breve verranno assegnati alle singole regioni, che hanno registrato il CIR.

Riguardo alle economie, per l’a.s.2015/16 sono state erogate tutte le somme nel mese di dicembre: per l’a.s.2016/17 gli importi sono state comunicati alle scuole, ma non ancora assegnati; per l’a.s 2017/18 il CCNI non è stato ancora perfezionato.

Ancora nessuna informazione sul decreto per l pagamento delle indennità degli aa.ss. 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 – 2017/18 e 2018/19.