Mobilità verticale DSGA, quante domande sono state presentate. I dati Anief in aggiornamento Di

Si sono chiuse il 29 luglio le domande di partecipazione alla procedura valutativa dei DSGA facenti funzione, di cui al bando n. 1897 del 17 luglio 2024. La mobilità verticale è stata reintrodotta con CCNL 2019-21. Quante domande sono state presentate? L’Anief ha raccolto i dati per regione.

I dati per regione

PUGLIA

100 domande pervenute su 66 posti, commissioni inizio lavori 13 Agosto.

PIEMONTE – LIGURIA

le domande pervenute all’USR Piemonte, quale regione responsabile del procedimento, sono 208 così suddivise:

33 domande per la Liguria quale regione di destinazione,

175 domande per il Piemonte quale regione di destinazione;

la commissione di valutazione è stata nominata con decreto prot. n. 12682 del 31 luglio 2024

rilascio funzioni per gestione graduatoria 19 agosto 2024.

VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA

numero istanze di partecipazione pervenute: 194 per la Regione Veneto e 46 per la Regione Friuli Venezia Giulia;

– numero posti destinati alle immissioni in ruolo da effettuarsi nel mese di settembre p.v. rispetto al contingente determinato sul triennio: dato non ancora noto;

– avvenuta o meno costituzione delle Commissioni di valutazione: la commissione è stata costituita in data 02 agosto 2024. Si riporta link di pubblicazione sul sito dell’USR Veneto: https://istruzioneveneto.gov.it/20240802_30968/

– tempistiche necessarie per la valutazione delle istanze e per la successiva pubblicazione della graduatoria finale: presumibilmente entro il 31 agosto 2024.

CAMPANIA

143 domande pervenute;

LOMBARDIA

526 domande pervenute.

IN AGGIORNAMENTO…

“Come Anief abbiamo fatto richiesta di informazione formale a tutti gli USR coinvolti nella procedura, al fine di dare puntali notizie al personale interessato e monitorare l’evolversi delle operazioni, in maniera tale da garantire l’ultimazione delle stesse entro il 31 agosto” afferma a Orizzonte Scuola Alberico Sorrentino del dipartimento Anief-Condir.

Le graduatorie

Il prossimo passaggio sarà la pubblicazione delle graduatorie di merito regionali.

Le graduatorie sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR e sul portale InPa.

All’esito della formazione della graduatoria, saranno proclamati vincitori i candidati collocati in una posizione corrispondente al numero dei posti destinati alla procedura valutativa in ogni regione.

I posti per regione:

Le assunzioni sono previste entro l’inizio dell’anno scolastico.